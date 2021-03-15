消委會│超市鮮貨計量單位不一　單價差異達86%　媽媽可用1招格價

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-03-15 13:31

消委會今日（15日）發表超市貨品價格調查報告，發現計量單位不一，令消費者難以直接格價。在超市鮮貨食品類別，每間所標示的重量單位亦不盡相同，按每磅、每千克、每100克，甚至每斤計算，單價差異可達86%。究竟媽媽到超市買餸，可如何消費得更精明？

按圖即睇鮮貨食品價格比拼：

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超市鮮貨單價差異大 消費者無所適從

消委會收集4間大型連鎖超市，包括Aeon、百佳、惠康及U購，共12類預先包裝食品的價格資料，以貨品淨重或淨容量計算其單位價格（單價；unit price），從而揭示其「真實」價格。

針對10 組預先包裝鮮貨食品，調查發現，超市間所標示的重量單位亦不盡相同，由按每磅、每千克、每100克，甚至每斤都有。即使在同一超市，售賣不同類別的食品時也採用不同的重量單位，例如Taste的新鮮魚按每斤計，但新鮮豬肉、冰鮮豬肉、新鮮蔬菜及水果則以磅計，消費者難以直接比較，增加格價的難度。

以「盲鰽」為例，3間超市的售價分別為$48／斤及 58／斤、$112.44／千克，以及$14.8／100克，換算每100克的單價後，顯示$48／斤的單價$7.94 最低，與單價最高$14.8，相差達86%。

此外，超市之間售賣按重量計，與劃一重量及售價的包裝蔬菜所用的計量單位及單價亦有不同。例如惠康按重量計的白菜仔售價為每千克$59.9（單價$5.99），而劃一重量（每包300克）及售價的白菜仔則買2包$12（單價$2），兩種以不同方式售賣的白菜仔單價相差相當大。

按圖即睇消委會調查總結：

善用網站格價 倡以統一單位標價

調查顯示，消費者若純以貨品展示價格而判斷價格高低，並非完全準確，所以消委會建議超市除標示貨品價格外，應參考海外國家或地區的相關法規及經驗，加入以單價展示貨品售價。

消費者亦建議，大型超市可起帶頭示範作用，在價錢牌上提供以統一單位計算的單位價格（例如每100克或每100毫升）資料，待有成效再應用到其他計量單位的貨品，讓消費者更容易掌握和比較不同貨品及不同零售店的售價。

此外，消費者可參考消委會的「網上價格一覽通」（https://online-pricewatch.consumer.org.hk/opw/），每日更新及比較6大超市逾2,200款熱門貨品的價格。當中設有單位價格、最大差價、跌價貨品等功能，亦會因應每件貨品過去3個月內的價格變動，提供最近30日、60日及90日的最低價格趨勢，讓消費者毋須親身到超市，都能緊貼貨品價格的走勢。