20+香港親子博物館推介｜互動教育/歷史文化/藝術型 放電兼長知識

香港博物館｜帶子女放電可考慮到博物館參觀，香港約有104間博物館，其中部分更可以免費入場，現時精選約22間博物館及展覽館的開放時間。



親子博物館【1】港島區

大館古蹟及藝術館

大館致力通過藝術、文化和保育項目為社區帶來啟發與靈感，提供各種世界級藝術文化體驗，志在培養大眾對藝術、歷史古蹟和文化的興趣與欣賞。

大館古蹟及藝術館

地址：香港中環荷李活道10號

​開放時間：上午8時至晚上11時

免費入場，但個別展覽／節目或需另外收費，請前往個別節目網頁了解更多。



香港兒童探索博物館

為香港首間及唯一的兒童博物館，以「遊玩中學習」為核心，促進孩子和家庭在語言、科學、技術、工程、藝術和數學（S.T.E.A.M.）、文化及環保上的意識，培養孩子的自主學習態度。

香港兒童探索博物館

地址：香港筲箕灣道 163 號 Island Walk 地下 E 室 及 1 樓

​開放時間：上午10時至下午5時（逢星期一休館）

入場門票：成人、少年、嬰兒及殘疾人士$40起；兒童：$50起



香港海事博物館

通過豐富的展覽和教育項目，希望激發公衆對海洋文化的熱愛與珍惜，共同推進海洋環境的保護與可持續發展。

香港海事博物館

地址：香港中環八號碼頭

​開放時間：星期一至五：上午9時半至下午5時半；星期六日及公眾假期：上午10時至晚上7時

入場門票：成人$30；學生、長者、殘疾人士$15



香港抗戰及海防博物館

重點介紹抗戰歷史及香港的海防和軍事變遷，彰顯「抗戰」與「海防」的保家衛國中心主題。

香港抗戰及海防博物館

地址：灣仔石水渠街 72A 號地舖

​開放時間：週一至週三，週五至週日：上午10時至下午6時（三月至九月）；週一至週三，週五至週日：上午10時至下午5時（十月至二月）；逢星期四休館

免費入場



香港醫學博物館

香港醫學博物館展出多項主題展品，了解傳統中醫到現代醫學的突破及歷史悠久的醫療儀器和設備，從中能了解多個世紀的醫療技術演變。

香港醫學博物館

地址：香港島上環堅巷2號

​開放時間：上午10時至下午5時（星期日及公眾假期由下午1時起開放）；逢星期一休館

入場門票：成人$20；學生、長者、殘疾人士$10；家庭套票（2大2小）：$50



香港生物多樣性博物館

香港生物多樣性博物館是香港首個以生物多樣性為主題的博物館，致力成為一個自然歷史博物館，推廣環境教育和欣賞生物多樣性。保護人類自然遺產，同時支持與生物多樣性相關的科學研究。

圖片來源：香港生物多樣性博物館 Hong Kong Biodiversity Museum Facebook專頁。

香港生物多樣性博物館

地址：香港大學嘉道理生物科學大樓南翼2/F

​開放時間：上午10時半至下午5時15分（逢星期三、六、日開放）

參觀人士需提前至少一日於本館的網上預約平台登記，方可免費入場。



茶具文物館

志在保存、展出和研究茶具文物及有關的茶文化，公眾可以在館內的茶室感受寧靜的氛圍，亦可參加傳統的茶道儀式，品嚐優質中國茶的幽香。

茶具文物館

地址：香港中區紅棉路10號 (香港公園內)

​開放時間：上午10時至下午6時（逢星期二休館）

免費入場



香港故事館

以「從民間出發 ‧ 匯多元文化」為宗旨，透過民眾參與及連結不同的合作伙伴，舉辦多元化的社區文化活動，包括展覽、工作坊、社區導賞等，推廣本土文化特色。

香港故事館

地址：灣仔石水渠街 72A 號地舖

​開放時間：上午10時至下午6時（逢星期三休館）

免費入場



香港抗戰及海防博物館

重點介紹抗戰歷史及香港的海防和軍事變遷，彰顯「抗戰」與「海防」的保家衛國中心主題。

香港抗戰及海防博物館

地址：灣仔石水渠街 72A 號地舖

​開放時間：週一至週三，週五至週日：上午10時至下午6時（三月至九月）；週一至週三，週五至週日：上午10時至下午5時（十月至二月）；逢星期四休館

免費入場



香港懲教博物館

展出六百多件文物及大量歷史照片，展示懲教制度的發展及監獄內貌。館內設有一座模擬絞刑台和兩間模擬囚室，博物館頂部建有模擬監獄瞭望塔，紀錄香港懲教歷史。

香港懲教博物館

地址：香港赤柱東頭灣道45號

​開放時間：上午10時至下午5時（逢星期一休館）

入場門票：成人$20；學生、長者、殘疾人士$10；家庭套票（2大2小）：$50



警隊博物館

記錄著香港警隊自成立以來的歷史，在互動展示區的「歷史足跡步行徑」中可以了解香港警隊的發展演變。在「三合會展覽廳」中，更可一窺黑社會的秘密。「嚴重罪案展覽廳」，更揭開案件背後的細節。

警隊博物館

地址：香港山頂甘道27號

​開放時間：上午九時至下午五時（逢星期一休館）

免費入場



孫中山紀念館

兩個常設展廳，展出多件珍貴的歷史文物，配合多元化的視聽節目，全面地闡述孫中山先生的生平事跡，以及香港在十九世紀末至二十世紀初的維新與革命運動中所扮演的重要角色。

孫中山紀念館

地址：香港中環半山衞城道7號

​開放時間：上午10時至下午6時（星期六、日及公眾假期開放至晚上7時）；逢星期四休館

免費入場



親子博物館【2】九龍區

「粒粒皆辛館」

為全港首間以「惜食」和「關愛」為主題的實體展館。參加者將會接觸惜食冷知識，進一步了解到香港以至全球的食物浪費及飢餓問題。

「粒粒皆辛館」

地址：九龍深水埗海壇街235號豐盛大廈1樓

​開放時間：星期一至六 (星期日及公眾假期休館）

入場門票：$150起，需提前預約



香港科學館

展廳包括「環保廊」、「生物多樣性展廳」、「光學展廳」、「力學展廳」與「磁電廊」等，分別展示環保知識、動植物世界的演變、光和聲音的各種神奇現象、力與運動的關係，以及磁力和電力的運作原理等科學知識。

香港科學館

地址：香港九龍尖沙咀東部科學館道2號

開放時間：上午10時至下午7時（星期六、日及公眾假期開放至9時）；逢星期四休館

入場門票*：標準票$20；優惠票$10、學生免費

*逢星期三常設展覽免費入場



香港太空館

透過各種互動展品，認識太空探索、宇宙起源，以及天文學和天體物理學的最新發現，展開一場沉浸式宇宙之旅。

香港太空館

地址：香港九龍尖沙咀東部科學館道2號

開放時間：星期一、三至五：下午1時至晚上9時；星期六、日及公眾假期：上午10時至晚上9時（逢星期二休館）

入場門票：展覽廳：標準票$10、優惠票$5；天象廳：標準票$30起、優惠票$15起



葛量洪號滅火輪展覽館

展出獨特的消防文物，並輔以多媒體介紹，增進市民對香港海上救援工作的認識。

葛量洪號滅火輪展覽館

地址：香港鰂魚涌公園

​開放時間：上午10時至下午6時（逢星期二休館）

免費入場



M+博物館

為亞洲全球性當代視覺文化的博物館，致力於收藏、展示與詮釋20及21世紀的視覺藝術、設計及建築、流動影像，以及香港視覺文化。

M+博物館

地址：九龍西九文化區博物館道38號

​開放時間：上午10時至下午6時（星期五、六及公眾假期開放至10時）；逢星期一休館

入場門票：正價門票：港幣190元；特惠門票：港幣100元



香港藝術館

以中國文物、中國書畫、外銷藝術、現代及香港藝術為四大核心館藏，年代上溯新石器時代，下及當代。

香港藝術館

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道10號

​開放時間：上午10時至下午6時（星期六、日及公眾假期開放至9時）；逢星期四休館

免費入場



香港歷史博物館

設有「香港故事」常設展覽，匯聚逾二千八百件珍貴展品，追溯源自中國大陸的遠古文明根脈，見證中西匯流激盪的時代轉折。

香港歷史博物館

地址：香港九龍尖沙咀漆咸道南100號

​開放時間：上午10時至下午6時（星期六、日及公眾假期開放至7時）；逢星期二休館

免費入場



香港文物探知館

主要設施包括常設展覽廳、專題展覽廳、演講廳、教育活動室及參考圖書館等。

香港文物探知館

地址：香港九龍尖沙咀九龍公園海防道

​開放時間：上午10時至下午6時（星期六、日及公眾假期開放至7時）；逢星期四休館

免費入場



香港故宮文化博物館

展出故宮博物院的珍寶，公眾可一覽紫禁城內皇帝、妃嬪和官員的生活、儀式和藝術成就，亮點包括中國陶瓷、玉器雕刻和精緻的黃金工藝品。博物館亦舉辦大型特別展覽，致力建立其世界級館藏。

香港故宮文化博物館｜門票$35起

香港故宮文化博物館

地址：九龍西九文化區博物館道8號

​開放時間：上午10時至下午6時（星期五、六及公眾假期開放至8時）；逢星期二休館

入場門票：$70起



親子博物館【3】新界區

香港鐵路博物館

收藏品包括舊式機車、歷史圖片、鐵路文物及互動多媒體裝置，包括蒸汽火車頭、柴油電動機車和客車車卡。

香港鐵路博物館

地址：新界大埔大埔墟崇德街13號

開放時間：上午10時至下午6時（逢星期二休館）

免費入場



香港文化博物館

共六個常設展覽館、六個專題展覽館、八個學習遊戲區，吸引年輕的探險家來探索學習和玩耍。從自然與歷史到認識不同文化的參與式活動，「兒童探知館」為不同年齡的兒童提供豐富的教育和娛樂體驗。

香港文化博物館

地址：香港新界沙田文林路1號

開放時間：上午10時至下午6時（星期六、日及公眾假期開放至7時）；逢星期二休館

免費入場

