親子自助餐2026｜精選13+小童免費自助餐 任食鴨肝/龍蝦/生蠔

自助餐小童免費｜邊間酒店自助餐有小童優惠？幾多歲小童免費食自助餐？《01親子》精選以下13間酒店親子自助餐，相信能幫助多位爸媽揀選心儀酒店。



親子自助餐2026【1】尖沙咀凱悅酒店｜咖啡廳｜12歲或以下免費

自助早餐：成人 HK$278｜小童 HK$139

平日半自助午餐：HK$248 起

週末自助午餐：成人 HK$548｜小童 HK$268

自助晚餐：成人 HK$748起｜小童 HK$368起

指定餐飲中兩位成人可免費攜同一名12歲或以下小童，第二位6-12歲小童亦可享五折優惠。名額有限，先到先得。

前往方法

地址： 尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層

交通： 尖沙咀/尖東站 N2 出口, 步行約1分鐘



親子自助餐2026【2】港島香格里拉｜7歲以下免費

自助早餐：每位$398

自助午餐：每位$528起

自助晚餐：每位$848起

入住之香格里拉會員可免費攜同2名0至6歲小童，非會員可攜同2名0至3歲小童。

前往方法

地址： 法院道太古廣場

交通： 金鐘站F出口



親子自助餐2026【3】灣仔會展（中心）薈景｜7歲以下免費

海景半自助午餐：每位HK$178起

海景自助早午餐：成人$498｜小童$318

自助晚餐：成人$758起｜長者$658起｜小童$458起

每位成人可免費攜同一名6歲或以下小童。

前往方法

地址： 灣仔港灣道1號香港會議展覽中心4樓

交通： 會展站B3出口步行約4分鐘



親子自助餐2026【4】香港君悅酒店｜6歲以下免費

自助早餐：成人HK$388｜小童HK$194

自助晚餐：

星期一至四：成人HK$868｜小童HK$434

星期五至日：成人HK$918｜小童HK$459

每位成人可免費攜同一位5歲或以下的小童。

前往方法

地址： 灣仔港灣道1號君悅酒店大堂

交通： 會展站B3 出口



親子自助餐2026【5】金鐘港麗酒店｜6歲以下免費

自助早餐：成人HK$318起｜小童HK$175起

自助午餐：成人HK$468起｜小童HK$328起

節慶自助晚餐：成人HK$588起｜小童HK$388起

每位成人可免費攜同一位5歲或以下的小童。

前往方法

地址： 金鐘道88號太古廣場

交通： 金鐘站F出口步行3分鐘



親子自助餐2026【6】沙田凱悅酒店｜6歲以下免費

自助早餐：成人HK$220｜小童HK$110

自助午餐 ：成人HK$470起｜小童HK$235起

自助晚餐：成人HK$790｜小童HK$395

每位成人可免費攜同一位5歲或以下的小童。

前往方法

地址： 沙田澤祥街18號

交通：大學站B出口



親子自助餐2026【7】帝逸酒店｜5歲以下免費

自助早餐：成人$228｜小童$118

自助早午餐：成人$618｜小童$370｜長者$400

自助午餐：成人$440｜長者$270｜小童$270

自助晚餐：成人$780起｜長者$470起｜小童$580

「松露‧珍菌‧海鮮三重奏」限時買二送一

5歲以下小童可免費享用自助餐。

前往方法

地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓

交通：石門站B出口或第一城站 D 出口，步行8分鐘



親子自助餐2026【8】尖沙咀朗廷酒店｜5歲以下免費｜低至65折

自助早餐：成人HK$275起｜小童HK$138

自助午餐：成人HK$388起｜小童HK$194起｜長者HK$288起

自助晚餐：成人HK$738起｜小童HK$369起｜長者HK$498起

The Food Gallery 限時買二送二

每兩位付費成人可免費攜同1位4歲或以下的小童享用自助午餐或晚餐，每枱最多可享兩位隨行小童免費。

前往方法

地址：香港九龍尖沙咀北京道8號

交通：港鐵尖沙咀站L5出口



親子自助餐2026【9】香港嘉里酒店｜4歲以下免費

自助早餐：每位$348

自助午餐：每位$448

自助早午餐：每位$548

自助晚餐：每位$738起

嘉里酒店自助餐 限時8折

香格里拉會員可免費攜同最多2名0至3歲小童，第三位或以上的同行小童可享半價。

前往方法

地址：九龍紅磡灣紅鸞道38號

交通：黃埔站C2出口步行5分鐘



親子自助餐2026【10】都會海逸酒店｜4歲以下免費

自助早餐：成人HK$208起｜小童HK$148起

自助午餐：成人HK$588起｜小童HK$438起

自助晚餐：成人HK$818起｜小童HK$568起

成人可免費攜同4歲或以下的小童享用自助午餐及晚餐，可免費攜同3歲或以下的小童享用自助早餐。

前往方法

地址：香港九龍紅磡都會道7號

交通：紅磡火車站C2出口, 步行約5分鐘



親子自助餐2026【11】灣仔諾富特世紀酒店｜Le Café 咖啡廳｜4歲以下免費

東瀛風韻自助午餐：成人HK$328起｜小童HK$208｜長者HK$258起

生蠔海鮮半自助晚餐：成人HK$358起｜小童HK$198

成人可免費攜同3歲或以下的小童。

前往方法

地址： 灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店

交通： 港鐵灣仔站 A1 出口步行10 分鐘，或會展站 A3 出口步行8分鐘



親子自助餐2026【12】香港富麗敦海洋公園酒店自助餐｜3歲以下免費｜快閃72折

新春優惠快閃72折

自助早餐 $310

綠色輕怡半自助午餐 $338

「豐盛季饗」自助午餐 $574

「豐盛季饗」自助晚餐 $712

「豐盛季饗」自助晚餐 $835

星耀廳「豐盛季饗」主題｜限時72折

前往方法

地址：黃竹坑海洋徑3號

交通：海洋公園站B出口



親子自助餐2026【13】美麗華酒店 The Mira｜Yamm｜3歲以下免費

自助午餐：成人$488起｜長者$398起｜小童$298起

週末早午餐：成人$598起｜長者$458起｜小童$328起

自助下午茶：成人$348起｜長者$248起｜小童$198起

自助晚餐：成人$798起｜長者$628起｜小童$418起

成人可免費攜同2歲或以下的小童。

前往方法

地址： 尖沙咀彌敦道118-130號The Mira Hong Kong地下大堂

交通： 港鐵尖沙咀站B1出口步行約5分鐘

