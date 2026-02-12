親子自助餐2026｜精選13+小童免費自助餐 任食鴨肝/龍蝦/生蠔
自助餐小童免費｜邊間酒店自助餐有小童優惠？幾多歲小童免費食自助餐？《01親子》精選以下13間酒店親子自助餐，相信能幫助多位爸媽揀選心儀酒店。
親子自助餐2026【1】尖沙咀凱悅酒店｜咖啡廳｜12歲或以下免費
自助早餐：成人 HK$278｜小童 HK$139
平日半自助午餐：HK$248 起
週末自助午餐：成人 HK$548｜小童 HK$268
自助晚餐：成人 HK$748起｜小童 HK$368起
指定餐飲中兩位成人可免費攜同一名12歲或以下小童，第二位6-12歲小童亦可享五折優惠。名額有限，先到先得。
前往方法
地址： 尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層
交通： 尖沙咀/尖東站 N2 出口, 步行約1分鐘
親子自助餐2026【2】港島香格里拉｜7歲以下免費
自助早餐：每位$398
自助午餐：每位$528起
自助晚餐：每位$848起
入住之香格里拉會員可免費攜同2名0至6歲小童，非會員可攜同2名0至3歲小童。
前往方法
地址： 法院道太古廣場
交通： 金鐘站F出口
親子自助餐2026【3】灣仔會展（中心）薈景｜7歲以下免費
海景半自助午餐：每位HK$178起
海景自助早午餐：成人$498｜小童$318
自助晚餐：成人$758起｜長者$658起｜小童$458起
每位成人可免費攜同一名6歲或以下小童。
前往方法
地址： 灣仔港灣道1號香港會議展覽中心4樓
交通： 會展站B3出口步行約4分鐘
親子自助餐2026【4】香港君悅酒店｜6歲以下免費
自助早餐：成人HK$388｜小童HK$194
自助晚餐：
星期一至四：成人HK$868｜小童HK$434
星期五至日：成人HK$918｜小童HK$459
每位成人可免費攜同一位5歲或以下的小童。
前往方法
地址： 灣仔港灣道1號君悅酒店大堂
交通： 會展站B3 出口
親子自助餐2026【5】金鐘港麗酒店｜6歲以下免費
自助早餐：成人HK$318起｜小童HK$175起
自助午餐：成人HK$468起｜小童HK$328起
節慶自助晚餐：成人HK$588起｜小童HK$388起
每位成人可免費攜同一位5歲或以下的小童。
前往方法
地址： 金鐘道88號太古廣場
交通： 金鐘站F出口步行3分鐘
親子自助餐2026【6】沙田凱悅酒店｜6歲以下免費
自助早餐：成人HK$220｜小童HK$110
自助午餐 ：成人HK$470起｜小童HK$235起
自助晚餐：成人HK$790｜小童HK$395
每位成人可免費攜同一位5歲或以下的小童。
前往方法
地址： 沙田澤祥街18號
交通：大學站B出口
親子自助餐2026【7】帝逸酒店｜5歲以下免費
自助早餐：成人$228｜小童$118
自助早午餐：成人$618｜小童$370｜長者$400
自助午餐：成人$440｜長者$270｜小童$270
自助晚餐：成人$780起｜長者$470起｜小童$580
5歲以下小童可免費享用自助餐。
前往方法
地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓
交通：石門站B出口或第一城站 D 出口，步行8分鐘
親子自助餐2026【8】尖沙咀朗廷酒店｜5歲以下免費｜低至65折
自助早餐：成人HK$275起｜小童HK$138
自助午餐：成人HK$388起｜小童HK$194起｜長者HK$288起
自助晚餐：成人HK$738起｜小童HK$369起｜長者HK$498起
每兩位付費成人可免費攜同1位4歲或以下的小童享用自助午餐或晚餐，每枱最多可享兩位隨行小童免費。
前往方法
地址：香港九龍尖沙咀北京道8號
交通：港鐵尖沙咀站L5出口
親子自助餐2026【9】香港嘉里酒店｜4歲以下免費
自助早餐：每位$348
自助午餐：每位$448
自助早午餐：每位$548
自助晚餐：每位$738起
香格里拉會員可免費攜同最多2名0至3歲小童，第三位或以上的同行小童可享半價。
前往方法
地址：九龍紅磡灣紅鸞道38號
交通：黃埔站C2出口步行5分鐘
親子自助餐2026【10】都會海逸酒店｜4歲以下免費
自助早餐：成人HK$208起｜小童HK$148起
自助午餐：成人HK$588起｜小童HK$438起
自助晚餐：成人HK$818起｜小童HK$568起
成人可免費攜同4歲或以下的小童享用自助午餐及晚餐，可免費攜同3歲或以下的小童享用自助早餐。
前往方法
地址：香港九龍紅磡都會道7號
交通：紅磡火車站C2出口, 步行約5分鐘
親子自助餐2026【11】灣仔諾富特世紀酒店｜Le Café 咖啡廳｜4歲以下免費
東瀛風韻自助午餐：成人HK$328起｜小童HK$208｜長者HK$258起
生蠔海鮮半自助晚餐：成人HK$358起｜小童HK$198
成人可免費攜同3歲或以下的小童。
前往方法
地址： 灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店
交通： 港鐵灣仔站 A1 出口步行10 分鐘，或會展站 A3 出口步行8分鐘
親子自助餐2026【12】香港富麗敦海洋公園酒店自助餐｜3歲以下免費｜快閃72折
新春優惠快閃72折
自助早餐 $310
綠色輕怡半自助午餐 $338
「豐盛季饗」自助午餐 $574
「豐盛季饗」自助晚餐 $712
「豐盛季饗」自助晚餐 $835
前往方法
地址：黃竹坑海洋徑3號
交通：海洋公園站B出口
親子自助餐2026【13】美麗華酒店 The Mira｜Yamm｜3歲以下免費
自助午餐：成人$488起｜長者$398起｜小童$298起
週末早午餐：成人$598起｜長者$458起｜小童$328起
自助下午茶：成人$348起｜長者$248起｜小童$198起
自助晚餐：成人$798起｜長者$628起｜小童$418起
成人可免費攜同2歲或以下的小童。
前往方法
地址： 尖沙咀彌敦道118-130號The Mira Hong Kong地下大堂
交通： 港鐵尖沙咀站B1出口步行約5分鐘