復活節活動2026｜香港15+親子活動優惠 工作坊/遊樂場/兒童餐廳

復活節活動2026｜香港不少地方都定期舉辦室內戶外活動工作坊，趁著復活節假期，不妨與子女一同留下美好回憶！



復活節活動2026【1】PAPABUBBLE西班牙手工糖果工作坊｜獨家半價 人均$170起

PAPABUBBLE 推出西班牙手工糖果親子工作坊, 讓家長與小朋友親手製作色彩繽紛同滿滿果香嘅創意手工糖果, 享受難忘親子時光。

復活節手工糖果工作坊｜半價

HK$340 (一對親子/ 成人一位)

復活節棒棒糖工作坊｜半價

HK$340 (一對親子/ 成人一位)

復活節活動2026【2】Super Sports Park 全港最大5萬呎室內運動樂園｜復活節快閃買1送1

Super Sports Park 位於奧海城附近1號銀海的地下，占地超過50000尺，是全香港最大的室內運動樂園。Super Sports Park（SSP）是所有年齡層人士的一站式運動天地，更有餐廳提供能量補充。

入場門票買一送一

【平日】

10:00 - 13:00 $210/2位 (原價 $420/2位)

13:30 - 17:30 $250/2位 (原價 $500/2位)

18:00 - 21:00 $190/2位 (原價 $380/2位)

【週末及公眾假期】

10:00 - 13:00 $260/2位 (原價 $520/2位)

13:30 - 17:30 $290/2位 (原價 $580/2位)

18:00 - 21:00 $210/2位 (原價 $420/2位)

復活節特別活動：

4月4-5日：尋蛋遊戲

4月6日：復活節開心嘉年華（13:30 - 17:30）

復活節活動2026【3】龍景8號 全港最大戶外兒童電動賽車場｜獨家7折起

全港最大戶外電動車場, 位於灣仔龍景街, 場地有49000尺, 共有4個兒童電動車場, 適合3-8歲小朋友參加! 場內仲有免費放電區, S.T.E.A.M. 工作坊, 也有枱有凳俾家長休息!

獨家8折｜90分鐘套票: $176

二人同行獨家7折｜90分鐘套票: $308

復活節活動2026【4】MOSKIDDO 黃竹坑三萬呎遊樂場｜獨家61折起

MosKiddo 擁有超過 30,000 平方英尺的空間，並設有多個不同的遊樂區域在我們的親子共玩空間中，孩子是所有歡樂活動的核心。

【3月快閃優惠】

+$49 一小時STEM課程體驗（跆拳道/團體運動）

$299

限時66折 | 復活節全日通行證＋尋蛋遊戲

$299

限時71折 | 復活節全日通行證＋藝術STEM課程 | DIY寵物小精靈球/毛絨小兔書

$320

復活節活動2026【5】CHILDLIKE童心樂園｜荃灣八千呎動感親子遊樂場 送1小時任玩

CHILDLIKE兒童樂園是香港其中一個最大的室內兒童樂園，埸地面積共8,000呎，18大主題區，除了波波池、沙池這些必玩設施外，還有全港獨有MR互動體驗專區及水上小船漂流，我們提供孩子在安全和受控的環境中體驗體能和遊戲的樂趣的機會。

【3月快閃優惠】加送額外1小時

入場門票2張＋1小時 送警局射擊遊戲

星期一至四｜$210

星期五,六日公眾假期及特別日子｜$260

復活節活動2026【6】KINGDOM王國樂園｜屯門九千呎室內親子遊樂場 送1小時任玩

屯門室內遊樂場KINGDOM王國樂園，是一個專為幼兒和小童打造的王國樂園。在這裡，您可以享受精彩繽紛的各種項目，專業水準的遊樂設施和身臨其境的角色扮演，親身體驗並感受到運動和遊戲帶來的樂趣，讓大人和孩子在歡聲笑語中度過美好的一天。

【3月快閃優惠】加送額外1小時

入場門票2張＋1小時 送警局射擊遊戲

星期一至四｜$210

星期五,六日公眾假期及特別日子｜$260

復活節活動2026【7】Build-A-Bear｜打造獨一無二專屬毛公仔

打造專屬個性化互動毛絨朋友，數百種服裝配件任意配搭。每隻獨一無二附送出世紙，更可加入心跳盒及香味，增進親子關係同時訓練創意想像力與小朋友共締美好時光。

獨家81折優惠

毛公仔套裝 $450/ 2隻 (原價$550)

任選$198 - $275款式公仔兩隻（可以補償差額挑選$275以上的款式）

課程歷時約30分鐘

只適用於尖沙咀K11 MUSEA店，山頂廣場店

參加者必須年滿3歲

復活節活動2026【8】Bun’s 2020 懷舊風滾軸溜冰場｜快閃買1送1

充滿80年代復古的士高復古風格20000呎的Bun's2020室內滾軸溜冰場，帶您重回80年代，體驗懷舊的娛樂運動。

星期一至四 - 2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋

$120起｜買1送1

星期五至日及公眾假期 - 2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋

$140起｜買1送1

復活節活動2026【9】PowerPlay Arena 室內競技遊樂場｜限時76折套票

荔枝角的 PowerPlay Arena 是室內飄移車遊戲中心，除了有5,000呎的飄移車, 刺激又好玩，還設備多款合家歡遊樂設施, 競技遊戲如大型電子踩階磚遊戲、超大擲彩虹池、夾公仔機, 推銀機、扭蛋機、氣墊球、籃球機等，大人同小朋友都啱玩，齊齊贏公仔返屋企啦！

The BattleField Zone A 一小時+ 65電子金幣 + 會藉

HK$238 | 任何時段適用 (原價HK$310)

The BattleField Zone A

平日 | 單人票: HK$140/一小時

週未 & PH | 單人票: HK$170/一小時

The BattleField Zone B (至少4人入場)

單人票: HK$90起

4人套票: HK$360起

極速飄極速飄移體驗移體驗

大小同價 | 單人票: HK$65起

復活節活動2026【10】紙飛機餐廳｜Origami Kids Cafe 紙飛機親子餐廳｜新春二人套餐77折

紙飛機親子空間位於獨享達23000平方米開闊公園的郵輪碼頭平台上，一家人可以放鬆心情，擁抱著這城市中的綠州。

買一送一

平日小童入場券 $138 送寶寶奶泡

週末及公眾假期入場券 $198 送寶寶奶泡

低至89折1大1小親子套餐 | 送寶寶奶泡

$388

78折｜親子歡享三人套餐 $478

平日開心兒童放電套餐 $188

復活節活動2026【11】Paint Bomber｜沉浸式任務遊戲｜獨家8折起

Paintbomber是一個有趣的活動，適合與朋友們一起玩。一支由2至8人組成的團隊穿上防護服，進行5個階段的高科技虛擬視頻遊戲。你的目標是在每個階段盡量賺取時間，然後在最後一個階段中拆除炸彈，否則就會受到漆彈嘅懲罰！

星期一至星期五

非繁忙時段門票 | 單人

正價HK$238

非繁忙時段門票 | 二人同行 83折

HK$398

週末及公眾假期

繁忙時段門票 | 單人 92折

HK$248

復活節活動2026【12】香港樂高®探索中心Legoland｜門票獨家77折起

位於尖沙咀 K11 MUSEA 的香港樂高®探索中心是由成千上萬塊樂高積木打造，以親子為主的超級室內遊樂場，內設10個不同的樂高®主題園區，提供2至3小時最富有啟發的遊玩體驗，讓您和小朋友在遊樂場共度難忘的親子時光。

獨家77折起｜香港樂高探索中心門票+樂高®VR動感賽車體驗

$216起

獨家78折起｜香港樂高探索中心

$190起

復活節活動2026【13】西貢珍珠首飾工作坊｜獨家71折 出海採珠 自製首飾

在這 2.5 小時的工作坊中，導師將帶您深入探索珍珠的奧秘，了解珍珠的形成過程及其與海洋之間的密切關係。這將是一段讓你重新認識珍珠的奇妙旅程，讓你重新認識東方之珠的獨特魅力。

二人同行｜$980

單人套票｜$520

一大一小親子套票 (包一件珍珠+首飾)｜$680

兩大一小親子套票 (包兩件珍珠+首飾)｜$1180 (原價: $1660)

復活節活動2026【14】LOHAS Rink 康城溜冰場｜單人門票93折起

位於日出康城的LOHAS Rink，是一個採用最新節能科技的環保溜冰場地，並根據國際標準而設計。作為區內唯一的溜冰娛樂園地，LOHAS Rink為大家締造了一個專屬的歡樂天地。

1-6月單人門票優惠

星期一至四: $70 | 必須於2026年6月30日或之前使用，逾期無效。

星期五: $80 | 必須於2026年6月30日或之前使用，逾期無效。

星期六、日及公眾假期: $95 | 必須於2026年 6月 30日或之前使用，逾期無效。

復活節活動2026【15】錦上路菠蘿園有機農莊 | 獨家限量25折 羊駝互動｜彩摘士多啤梨

錦田有機薈低碳農莊菠蘿園引入全港鼎鼎大名的羊駝，大人小朋友們除了可近距離接觸羊駝 ! 還可以親手餵飼羊駝！絕對是非一般的體驗。園內還增設免費兒童遊樂設施, 如：網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等等.....

親親羊駝4月小羊駝🦙快閃復活節🐣門票🎫｜獨家限量25折

一位（大小同價）：$248｜兩位（大小同價）：$488

*2人隨機附送小禮物一份