戒夜奶｜BB三個月大就可以戒夜奶 遲戒或致蛀牙 附戒夜奶時間表

戒夜奶｜當寶寶踏入3個月，便可以無需再飲用夜奶。不過由於寶寶起初並沒有早晚的概念，若想戒夜奶便需由家長循序漸進地引導，若坐視不理有機會導致寶寶蛀牙風險增加。



根據衛生署家庭健康服務指引，部分寶寶在3個月大起便不再需要吃夜奶。不過，大部分6個月大的寶寶才開始逐步戒夜奶，由於6個月的寶寶身體機能更趨成熟，他們有能力整夜睡覺，便無需吃夜奶。

有專家建議，嬰兒約6個月大後即可逐步戒夜奶，但實際時間需視乎孩子的健康狀況和營養需求而定。剛出生的寶寶需要夜奶來補充能量，但隨著胃口增大，夜奶需求會逐漸減少。

如何判斷是否開始戒夜奶？

父母可以觀察寶寶是否有尋乳反應，如果BB在睡眠中僅是躁動，則可以考慮不進行夜間餵奶。反之，如果寶寶夜半醒來，仍然需要吃相當分量的奶，那麽家長便無需刻意「戒夜奶」。

戒夜奶時間表

年齡 喝夜奶頻率 2至4個月 判斷寶寶是否可以開始戒夜奶 4至6個月 每晚需要1至2次喝夜奶 6至8個月 大部分寶寶都無需喝夜奶，但仍有少部份需要1次夜奶；同時，寶寶夜間的第一段睡眠應持續6小時以上。 9個月 無需喝夜奶

戒夜奶秘訣

1. 讓寶寶區分到晝夜

由於寶寶並沒有早晚的概念，因此需讓他們感受到白天跟晚上的分別。在白天，盡量保持屋內的光線充足，多跟孩子玩耍，但同時控制不要讓寶寶睡得太多；在晚上，可調低屋內燈光，並保持環境平靜。

2. 讓寶寶學習自己入睡

當發現寶寶開始有睡意時，家長可以把寶寶放在牀上，讓他自行入睡，這樣寶寶可以更容易地把睡覺和自己的牀聯繫起來。

3. 睡前增加奶量、半夜減少奶量

家長可在寶寶睡覺前的一至兩餐增加奶量，幫助延長飽腹感，確保寶寶的晚間飲食已足夠，無需額外補充，避免寶寶經常因肚子餓而半夜醒來要喝夜奶，同時逐漸減少半夜的餵奶量。

4. 為寶寶提供安全感

突如其來的戒夜奶可能會令寶寶缺乏安全感，因此父母可使用其他方式去安撫寶寶，為寶寶提供安全感。例如以輕拍寶寶、唱歌、播放柔和音樂等方法，讓寶寶逐漸習慣戒夜奶，並做到循序漸進地減少奶量。

遲戒夜奶4大壞處

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1. 影響睡眠品質

習慣吃夜奶的嬰兒容易對夜間進食產生依賴，難以進入深層睡眠。

2. 打亂作息

頻繁夜奶會破壞父母和寶寶的睡眠規律，影響日常作息。

3. 飲食失衡

過多夜奶可能降低孩子對其他食物的興趣，影響營養攝取。

4. 牙齒健康問題

長期飲用夜奶可能會導致蛀牙風險增加，影響乳牙健康。