戒奶嘴｜專家解構奶嘴五大迷思 強硬手段戒奶嘴或令孩子反感

在各個媽媽群組中，有關奶嘴的一系列問題經常出現。最近有位新手媽媽好友亦為此惆悵，事緣她半歲大的囝囝沒有奶嘴就不肯睡覺，令她無時無刻都在想怎樣讓囝囝戒掉奶嘴。其實該不該戒奶嘴？要戒的話何時戒？怎樣戒？

本文作者：健康顧問及嬰幼兒睡眠專家禤秀雯 (IG＠stephanie.huen)丶註冊臨床心理學家鄧詩琪博士



迷思一：啜奶嘴入睡是否壞習慣？

首先爸媽們需要理解，1歲前是寶寶的口腔期，每個寶寶都有吸吮的成長需要，所以啜奶嘴絕對不是壞習慣。奶嘴的英文Pacifier就有「鎮靜劑」的意思，可以使人安靜，滿足心理安撫需要。

美國兒科醫學會的「嬰兒睡眠環境安全準則」也建議，父母讓寶寶在睡覺時啜奶嘴，可以減出生首6個月發生嬰兒猝死症的機率。專家推測奶嘴或有助調節寶寶的呼吸心跳、保持呼吸道暢通，從而增加警醒反應，一般都不反對寶寶使用奶嘴。不過，如果寶寶睡著後奶嘴掉了，安全起見，切勿再強行塞回去，除非半夜寶寶醒來才讓他再吸吧。

迷思二：餵哺母乳應否讓寶寶用奶嘴？

母乳餵哺的寶寶當然也可以用奶嘴，只是需要挑個好時機。一般不建議在寶寶未滿月前使用，避免令寶寶混淆乳頭和奶嘴，影響日常進食。如果寶寶是喝配方奶的話，則可以隨時開始使用。

迷思三：半歲大要開始戒奶嘴？

既然啜奶嘴說不上是壞習慣，直至1歲之前，其實爸媽未必需要刻意讓寶寶戒奶嘴。一些家長或擔心奶嘴會影響寶寶的牙齒咬合，美國一些研究提出，寶寶直至三歲之前，使用奶嘴引致齒列問題的機會不大。

迷思四：在奶嘴上塗檸檬幫助戒奶嘴？

戒奶嘴並不急於一時，而且這樣的做法未必有效，亦可能令孩子反感。加拿大兒科協會建議，家長可以嘗試溫和地引導孩子戒奶嘴，漸進式減少孩子啜奶嘴的時間，紀錄寶寶的進度，配合多鼓勵、多讚賞，讓他知道他已經是個不需要奶嘴的大小孩。

迷思五：如何使用奶嘴更安全？

從嬰兒睡眠環境衛生及安全的角度，注意衛生丶勤清潔寶寶的手和奶嘴是最基本的奶嘴使用守則。此外，一旦發現奶嘴褪色和殘舊便要立即換新，以免脫落的橡膠堵塞呼吸道。切記千萬、千萬不要直接用繩把奶嘴掛在寶寶的頸或手上，繩對寶寶而言是危險物，容易纏繞身體，造成窒息。

（上述建議僅供參考，如有任何健康疑慮，請及時咨詢家庭醫生或兒科醫生。）

本文作者：註冊臨床心理學家 鄧詩琪博士 / 健康顧問及嬰幼兒睡眠專家 禤秀雯 (IG＠stephanie.huen)

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓