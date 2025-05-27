戒夜奶｜張寶兒分享兒子袁咕碌戒夜奶秘訣 附遲戒夜奶4大壞處

現年33歲的張寶兒與丈夫袁偉豪結婚4年多，前年誕下兒子「袁咕碌」（袁晞祐），一家三口幸福美滿。最近，張寶兒分享兒子成功戒夜奶的心得，她藉助逐步減量的方法，讓孩子成功戒掉夜奶。有專家建議，嬰兒約6個月大後即可逐步戒夜奶，但實際時間需視乎孩子的健康狀況和營養需求而定。



張寶兒分享戒夜奶技巧：逐步減量法

現年33歲的張寶兒與丈夫袁偉豪結婚4年多，前年誕下兒子「袁咕碌」（袁晞祐），不時在社交平台上分享與兒子的生活寫照。近日，張寶兒分享兒子成功戒夜奶的心得，她藉助逐步減量的方法，讓孩子在13個月大時成功戒掉夜奶，並能一覺睡天亮。

張寶兒採用「逐步減量法」，首先將奶粉濃度逐漸稀釋，從180毫升加5勺奶粉，慢慢減到180毫升3勺奶粉、再減到2勺，最後只餵180毫升的清水。當孩子習慣了淡味，最後連水的分量也逐步減少，最終孩子明白到晚上不會再有食物，自然乖乖入睡。

BB幾時適合戒夜奶？

根據衛生署家庭健康服務的資料，有部分寶寶在3個月大起便不再需要吃夜奶。不過，大部分6個月大的寶寶才開始逐步戒夜奶，由於寶寶的身體機能更趨成熟，有能力整夜睡覺，而不再需要吃夜奶。

吃夜奶的需要是因人而異，如果寶寶夜半醒來，仍然需要吃相當分量的奶，那麽家長便無需刻意「戒夜奶」。不過，亦有專家建議，嬰兒約6個月大後即可逐步戒夜奶，但實際時間需視乎孩子的健康狀況和營養需求而定。剛出生的寶寶需要夜奶來補充能量，但隨著胃口增大，夜奶需求會逐漸減少。

遲戒夜奶的4大壞處

1. 影響睡眠品質

習慣吃夜奶的嬰兒容易對夜間進食產生依賴，難以進入深層睡眠。

2. 打亂作息

頻繁夜奶會破壞父母和寶寶的睡眠規律，影響日常作息。

3. 飲食失衡

過多夜奶可能降低孩子對其他食物的興趣，影響營養攝取。

4. 牙齒健康問題

長期飲用夜奶可能會導致蛀牙風險增加，影響乳牙健康。

如何順利戒夜奶？

1. 觀察孩子需求

確保寶寶的晚間飲食已足夠，無需額外補充，避免寶寶經常因肚子餓而半夜醒來要喝夜奶。

2. 為寶寶提供安全感

突如其來的戒夜奶可能會令寶寶缺乏安全感，因此父母可使用其他方式去安撫寶寶，為寶寶提供安全感。例如以輕拍寶寶、唱歌、播放柔和音樂等方法，讓寶寶逐漸習慣戒夜奶，並做到循序漸進地減少奶量。

3. 營造良好的睡眠環境

讓寶寶感受到白天跟晚上的分別，在白天，屋內光線要充足，父母應多與寶寶玩耍及進行互動，盡量不要讓孩子日間睡得太多。在晚上，則可以把燈光調暗和盡量保持平靜的氣氛，營造良好的睡眠環境。