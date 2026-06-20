夏至節氣｜炎熱易煩躁疲倦　中醫教養生重點附5款湯水食譜及穴位

24節氣｜夏至是自然界中陽氣最盛的日子，養生仍以夏季養陽長為主，再輔以養陰。博愛醫院張恩霖中醫師分享夏至養生4大重點、5個消暑生津、健脾袪濕的時令湯水及茶飲食譜，以及2大按摩穴位。

本文作者：博愛醫院張恩霖中醫師



2026年6月21日至7月6日為夏至節氣，夏至的第一天是北半球一年當中白晝最長、夜晚最短的日子。此時自然界中陽氣最盛，然而在物極必反的法則下，陽極之日亦是一陰生之時—即日照時間會慢慢縮短。夏至為夏季第四個節氣，養生仍以夏季養陽長為主，再輔以養陰，以防心火過旺或汗多傷陰之弊。

關於夏天的養生方法，《黃帝內經．素問》中寫：「夏三月，此謂蕃秀，天地氣交，萬物華實，夜臥早起，無厭於日，使志無怒，使華英成秀，使氣得泄，若所愛在外，此夏氣之應養長之道也。」夏天的三個月（即立夏至大暑），大自然草木生長茂盛，開花結果，陽氣充盛。天人相應，養生也要應夏天之氣：讓人體內的陽氣也充盛並外揚起來。

在陰陽調和的原則下，物極必反並非壞事，因為陽氣不能一直外揚，就如人不能一直工作不睡眠，否則會導致精神疲倦、潰散。在這陽盛的節氣中，以下分享的為助陽養陰的四大要點，以及夏至保健湯水和穴位按摩。

夏至的第一天是北半球一年當中白晝最長、夜晚最短的日子。（Freepik）

夏至養生四大重點

1.「夜睡早起，睡子午覺」

夏至前後白晝較長，人們活動的時間亦可應天時而增長，好好享受陽光。建議學習子午覺方法：子時大睡，午時小憩。即是在晚上11時前入睡，並在中午時分安排15-30分鐘的午睡，用意補充體力。

2.「無厭於日，補充水份」

可善用白天時間多到戶外享受陽光，出一身汗，使身體氣機運行舒暢，同時排走體內寒濕之氣。然而汗出後記謹要補充水份，以免導致氣陰兩傷。並將汗水擦乾，待身體稍稍降溫後，才進入冷氣地方，以防風寒之邪影響身體，造成感冒。

3.「使志無怒，心平氣和」

夏天五行屬性應「火」，於五臟應「心」。因天氣盛熱，人亦容易出現「心火盛」而感到煩躁易怒。因此，內經提醒我們夏天要「使志無怒」，心平氣和，切忌鬱鬱不歡或怒髮衝冠。

4.「顧護脾胃，不要貪涼」

夏至炎熱難耐，人的陽氣在夏天時亦浮越在外，體內臟腑處於相對虛弱狀態，故此會容易出現食欲不振，倘若再長期飲凍飲、食雪糕雪條，則會進一步損傷陽氣，而見胃脹痛、泄瀉、月經不調等問題。因此夏天盡量不要過分貪涼，消暑解渴之品應適可而止。

5款時令湯水飲料

夏至飲食應以消暑生津、健脾袪濕為主，以下推薦五款時令湯水、飲料：

1.粟米鬚合掌瓜三豆湯

功用：健脾開胃、消暑祛濕

材料：粟米連鬚2條、合掌瓜2條、眉豆30克、扁豆30克、花生30克、瘦肉1斤、鹽適量。

製法：將花生、眉豆、扁豆浸水20-30分鐘。粟米鬚洗淨，粟米切段，合掌瓜去皮切塊，瘦肉切開洗淨汆水。將所有材料放入鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮1小時，加適量食鹽調味後即可飲用。（若煲素湯可將瘦肉改成蜜棗、腰果、合桃等）

2.蓮子百合冬瓜鴨湯

功用：消暑滋陰、清心除煩

材料：蓮子50克、百合30克、鴨1隻、冬瓜500克、陳皮2片、薑鹽適量。

製法：將蓮子、百合浸水20-30分鐘。將鴨肉斬件洗淨，加薑汆水。將蓮子、百合、鴨、陳皮放入鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮半小時，加入已去皮切塊的冬瓜再煮半小時，加適量食鹽調味後即可飲用。

3.酸梅汁

功用：消食開胃、生津止渴

材料：烏梅30克、山楂20克、洛神花10克、甘草5克、陳皮5克

製法：將材料洗淨後放入湯煲鍋中加水，煲煮30分鐘，加入適量冰糖調味。

4.太子參杞子茶

功用：益氣生津

製法：太子參10克、杞子10克泡水即可。

5.六堡茶

功用：消暑祛濕

製法：將六堡茶葉10克泡水即可。

2大按摩穴位

夏至時可多按摩曲池穴清熱除煩，以及陰陵泉穴健脾去濕。

1.曲池穴位置：

手肘向內彎曲，肘部外側橫紋的凹陷處。

2.陰陵泉穴位置：

彎曲膝蓋，於小腿內側，脛骨內髁之下凹陷處。

每次按摩穴位約3分鐘。 若於早上按摩曲池穴，晚上按摩陰陵泉穴效果更佳。

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