香港學生每日學習超9小時！香港研究協會：睡眠時間少於國際標準

香港學生的學業壓力一直居高不下。香港研究協會最新公布一項名為「香港學生時間分配型態」的調查，揭示本港學生每天的整體學習時間平均超過9小時。調查更發現，逾8成受訪家長及學生曾因時間分配問題爭執，情況值得關注。



學習時間偏長並高於水平

協會上月以電話抽樣訪問1,079名中小幼學生家長及中學生，發現本港學生整體日均學習時間超過9小時，其中在校上課時間約為6.4小時，課後處理課業時間則平均達3.1小時。若按學習階段劃分，中學生在校時間最長，約6.6小時，課後學習時間亦達3.6小時；小學生與幼稚園學生的在校時間則分別約為6.9小時及4.7小時。

協會指出，本港學生整體課時水平仍高於經濟合作暨發展組織（OECD）的平均水平，顯示學童日常學習安排仍然緊湊。

調查發現，本港學生每天的整體學習時間平均超過9小時。（資料圖片）

睡眠時間不足且平均約7.6小時 愈高年級愈少睡眠時間

調查同時發現，學生的休息時間明顯不足。整體受訪學生的日均睡眠時間為7.6小時，其中中學生更只睡7.1小時，小學生及幼稚園學生則分別為7.8小時及8.2小時。

協會表示，相關睡眠時數較美國疾病控制及預防中心建議水平少約1小時，反映在高強度學習環境下，睡眠不足仍是不少學生面對的問題。

親子為時間分配爭執趨普遍

調查亦揭示，學生與家長在時間分配上存在明顯矛盾。超過8成受訪家長及學生表示，曾經就此發生爭執；更有6成3人表示，幾乎每星期至少出現一次爭執。協會認為，現象相當普遍，值得當局進一步關注，並應從制度層面減輕學生與家庭的壓力。

協會建議，當局應進一步推廣小一至小三不設傳統考試的措施，並研究取消全日制學校期中考試，以實質減輕學生的學業負擔。（AI生成圖片）

倡減少考試壓力

面對人工智能急速發展，協會建議當局加強推動跨學科及體驗式學習，並提供更多升學及職專出路，讓學生發展創新能力及靈活應變力，為未來生涯規劃作更合適安排。

協會又建議，當局應進一步推廣小一至小三不設傳統考試的措施，並研究取消全日制學校期中考試，以實質減輕學生的學業負擔。

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睡眠不足影響學習 幼童少瞓1小時或惹行為及認知問題

有研究指出，學齡前幼童每日總睡眠時間理應達10至12小時；即使只是比建議時數少瞓1小時，日後仍有機會在小學階段出現行為及認知問題。對於正處於快速發展階段的小朋友來說，睡眠不足的影響，原來遠比家長想像中更大。

1.「坐唔定」

不少人以為小朋友睡不夠會變得疲倦、想休息，但實際表現往往相反，反而會顯得更加亢奮、煩躁，甚至周圍跳來跳去、坐唔定。當情緒與身體狀態都不穩定時，自然更難集中精神學習。

2. 缺席率高

睡眠不足亦會削弱小朋友的免疫力，令他們更容易感染疾病，增加請假的機會。學習需要持續累積，一旦因病缺席，便可能錯過課堂內容，追趕進度更吃力。若家長為了騰出更多學習時間而刻意削減睡眠，結果往往可能是因小失大。

3. 影響判斷能力

有時小朋友對較複雜的指令反應較慢，未必只是專注力不足，睡眠不夠也可能是原因之一。研究指出，睡眠不足除了影響專注力，亦會干擾小朋友判斷事情先後次序的能力，當思考邏輯被打亂，學習新內容自然更困難。

4. 認知能力下降

睡眠不足對兒童認知能力的影響，甚至可以在一晚之內已經出現。1998年發表在《Sleep》睡眠期刊上的一項研究顯示，只要睡眠不足一晚，已可能削弱兒童的語言創造力及抽象思維。若家長發現小朋友答非所問、反應遲鈍，讓他們睡飽一點再觀察，情況或會截然不同。

5. 情緒控制能力

在學校生活中，情緒管理與社交能力同樣重要。小朋友若經常因睡眠不足而情緒失控，除了影響上課表現，也容易影響與同輩之間的關係。沒有愉快的校園生活，對學習來說往往只會百害而無一利。

6. 記憶力模糊

學習與記憶息息相關，而良好的睡眠質素正是鞏固記憶的重要一環。大腦會在睡眠期間整理及鞏固白天接收到的資訊，對於每天都在學習新事物的小朋友來說，睡眠其實就是幫助吸收和記住知識的關鍵時段。

以下為美國國家睡眠基金會建議睡眠時數：

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