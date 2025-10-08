孩子睡不好半夜容易醒？研究發現建立規律睡前習慣可改善睡眠質素

孩子夜晚經常睡不好、容易半夜醒？有研究發現，原來家長只需要在睡前與孩子做一些簡單的動作，建立小小的儀式感，已經可以大大改善孩子的睡眠質素，令他們更快入睡、減少半夜醒來的次數！



美國心理學與睡眠專家帶領的團隊進行了一項研究《A Nightly Bedtime Routine: Impact on Sleep in Young Children and Maternal Mood》，總共有總共有405位母親和幼兒參與研究。

團隊將幼兒分為兩組，一組需要按照平時的習慣入睡；另一組要加入一致的睡前流程，例如睡前洗澡、穿著睡衣、與父母一同閱讀或講故事。他們藉此實驗來觀察睡前流程對幼兒睡眠質素有怎樣的影響。

原來家長只需要在睡前與孩子做一些簡單的動作，建立小小的儀式感，已經可以大大改善孩子的睡眠質素。（Freepik）

固定睡前流程有助改善睡眠素質

結果顯示，有固定睡前流程的幼兒用更短時間就能入睡，他們也睡得更安穩，半夜醒來的次數和時間都減少。而母親的情緒也有明顯改善。研究人員分析，因為每晚睡前都會有重複的習慣，而且孩子能預測接下來要做甚麼，他們會更有安全感，也很快就意識到是時候要休息了。

此外，父母在睡前多關注和陪伴孩子，能幫助他們慢慢沉澱情緒。他們的心情放鬆後自然就會更易入睡，也睡得更安穩，不易半夜醒來。

母親情緒也有所改善

研究數據更進一步顯示，當幼兒的睡眠質素改善後，母親的心情都會變好。團隊推測，當幼兒的睡眠質素變好，母親的睡眠時間也會變長，從而改善情緒。另一種可能性是，當制定了固定的睡前習慣，母親會更有掌控感，情緒也有所改善。

家長只要堅持每天花一點時間，與孩子建立簡單的睡前儀式，例如討論今日發生的開心事情、講一則小故事、唱一首歌，已經可以幫助他們更快入睡，減少夜醒的頻率，也有助促進親子關係，加強親密感。當孩子睡得好，家長的育兒壓力也就自然減輕。