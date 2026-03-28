育兒｜孩子抗拒睡覺？專家揭兒童睡眠焦慮真相　用陪伴建立安全感

兒童睡眠焦慮並非單純的「不聽話」，而是孩子對分離與未知的真實恐懼。透過建立規律的睡前儀式、營造安全的心理空間，以及在日常生活中強化情緒自我調節能力，父母能將原本緊繃的臥室角力，轉化為親密連結的契機，陪伴孩子在安全感中緩緩入夢。



對於許多家庭而言，夜幕低垂本該是放鬆與休息的時刻，但對患有睡眠焦慮的孩子與家長來說，這卻是每日煎熬的開始。孩子可能會反覆下床索要開水、堅持要繼續玩，或是在關燈那一刻放聲大哭。這些行為往往被誤解為拖延戰術，然而在兒童發展的視角下，睡眠其實是一項高度依賴「心理安全感」的任務。

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理解兒童睡眠焦慮的根源與象徵

兒童睡眠焦慮的核心通常在於「分離」與「控制感」的缺失。對於發展中的幼童而言，入睡意味著必須切斷與照顧者的連結，獨自進入一個無法預測的潛意識世界。這種分離在成人看來只是短暫的休息，但在認知尚未完全成熟的孩子眼中，可能被感知為一種永恆的孤獨或危險。

心理學家指出，焦慮往往源於對未知的恐懼。當燈光熄滅，原本熟悉的空間在視覺限制下變得陌生，牆上的陰影、窗外的風聲，都可能被過度敏感的杏仁核放大為威脅。

此外，現代兒童面臨的壓力源比以往更多，舉凡開學、社交競爭、甚至是白天在影音媒體上接觸到的零碎影像，都可能在睡前的大腦重組過程中轉化為焦慮的燃料。

理解這一點至關重要：孩子並非在「挑戰權威」，而是在「求救」。當家長能看見恐懼背後的無助，才能避免用責備加深孩子的心理負擔，轉而提供有效的支撐。

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從生理節律到心理防禦：營造不被干擾的入眠場域

要緩解睡眠焦慮，環境的營造必須兼顧生理機能與心理安撫。生理層面上，現代生活常見的「藍光污染」是隱形殺手。螢幕光線會抑制褪黑激素分泌，讓大腦處於高度警覺狀態。因此，睡前一小時的「數位戒斷」是基本門檻。然而，僅有生理的調整是不夠的，更重要的是建立一套具有預測性的「睡前儀式」。

這套儀式不應只是洗澡、刷牙的例行公事，而應是一場溫暖的心理過度。透過降低語調、緩慢的動作，家長在潛移默化中向孩子傳遞「現在是安全的」信號。在臥室環境中，我們建議引入「安全」

此外，給予孩子部分的「掌控權」也是良方，例如讓他們決定開多亮的夜燈、抱哪一隻娃娃，這種掌控感能抵銷一部分因黑暗帶來的失控焦慮，讓入睡從被動的「被要求」變成主動的「準備好」。

白天的心理狀態：處理隱性焦慮與情緒韌性

許多家長試圖在睡前那一小時解決焦慮，卻忽略了睡眠品質往往決定於「白天的經歷」。睡眠焦慮有時是日常壓力的溢出現象。如果孩子在日間感到被冷落、在學校遭遇挫折，或是家庭氣氛長期處於高壓、衝突中，這些未經處理的情緒都會在夜深人靜時浮現。

因此，緩解睡眠焦慮最治本的方法，是在白天進行「情緒工作」。家長可以每天撥出15到20分鐘，全神貫注地陪伴孩子，不給評價、不帶說教。當孩子在白天感受到充足的連結與愛，他在夜晚對於分離的承受度就會顯著提升。

最後，父母必須檢視自身的焦慮。情緒具有高度傳染性，若家長在面對孩子的睡眠問題時充滿挫折與憤怒，孩子感受到的會是更不穩定的環境。保持平和且堅定的態度，讓孩子知道「無論黑夜如何，父母始終守候」，這份確信感才是治癒睡眠焦慮最有效的藥方。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：「我就是不要睡！」你家也有抗拒睡覺的孩子嗎？帶你了解兒童睡眠焦慮】