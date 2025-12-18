兒童健康｜研究指手機與睡眠質素及肥胖有關 愈早有手機健康愈差

最新研究發現，兒童過早擁有一部智能手機會更容易出現肥胖、睡眠不足等情況。



來自賓夕法尼亞大學醫院（Hospital of the University of Pennsylvania）的研究團隊早前向10,588名青少年進行研究，調查有關青少年擁有智能電話的比例、年齡及青春期早期健康狀況，旨在探討持有智能電話與否是否與抑鬱症、肥胖及睡眠不足相關。

愈早擁有智能電話 其健康狀況愈差

是次研究分析青少年擁有智能電話的情況，青春期發育程度及父母監督情況。研究得出，擁有智能電話的中位數年齡為11歲。基於這些數據，研究團隊發現，與年齡較大的青少年相比，年齡較小的人會因擁有智能電話而面臨睡眠品質差的風險，甚至會增加肥胖機率。而當青少年獲得第一部智能電話的年齡越小，其健康狀況就越差。

研究同時比較了 12 歲之前擁有智能電話的兒童和沒有智能電話的兒童，隨後在一年後再作進一步跟進。結果發現，一年後沒有智能電話的兒童比擁有智能電話的兒童心理健康狀況更好。

應將智能電話視為「影響健康的因素」

研究人員Ran Barzilay表示，雖然部分家庭認為智能電話對孩子的安全至關重要，同時可以加強青少年的社交聯繫和幫助他們學習，但他同時提醒，家長應該將智能電話視為或會「影響青少年健康的重要因素」，並且需謹慎考慮是否為孩子配備手機。