小一統一派位6.3放榜　一文看清9間熱門小學叩門安排

2026 小一派位結果將於本周三（6月3日）公布，本年度共有16,345名學童參加小一統一派位，約86.2%獲派首三志願，只有2,252名學童被派到第四或之後志願的小學。倘家長不滿派位結果，可到心儀小學「叩門」，申請候補入學。《香港01》整理9間熱門小學的申請要求、時間，方便家長提前準備。



2026 小一派位結果將於下周三及四（6月3日、4日）公布，本年度共有16.345名學童參加小一統一排位，約86.2%獲派首三志願。（資料圖片）

2026 小一派位結果將於下周三及四（6月3日、4日）公布，本年度共有16.345名學童參加小一統一排位，約86.2%獲派首三志願。（資料圖片）

1. 英皇書院同學會小學

英皇書院同學會小學6月3日至6日接受交表，周三至周五（3至5日）開放時間為早上9時至下午4時，周六（6日）則為早上9時至中午12時半。提交資料前，家長需先填寫網上申請表。

該校將於6月5日下午進行第一場面試，校方在收集候取生文件後會即時通知面試安排。由於名額有限，先到先得，家長應盡早遞交申請。校方將致電通知獲取錄學生。

2. 英皇書院同學會小學第二校

英皇書院同學會小學第二校同樣要求家長先填寫網上申請，再親身遞交表格。開放交表時間為6月5日至6日，早上9時至下午4時；6月7日早上9時至中午12時。

於自行分配學位夾斷已向校方遞交申請，或於派位階段將該校放入首二志願的學童，將獲優先考慮進行面試。至於其餘申請者，學校將視乎學額而考慮。

3. 番禺會所華仁小學

番禺會所華仁小學即日起至6月4日接受網上申請，首輪面試安排於6月18日舉行；次輪安排在6月30日舉行。曾於自行分配學位或派位階段，將該校放於第一志願的申請者會優先考慮安排面試。

4. 油蔴地天主教小學

油蔴地天主教小學6月3日至5日，早上9時至12時，下午2時至4時，以及周六（6月6日)早上9時至12時，接受家長到校遞交申請。首輪面試在6月6日舉行，該輪只會面見學童；次輪面試6月15日至16日舉行，將面見學童及家長。

5. 油蔴地天主教小學（海泓道）

油蔴地天主教小學（海泓道）即日起至6月5日，平日早上9時至中午12時，下午1時半至4時接受親身遞交申請。首輪面試6月9日舉行，將面見學童；次輪6月13日舉行，面見學童及家長。

6. 聖若瑟小學

聖若瑟小學6月3日至5日接受親身遞交很輕，入圍的申請者將獲通知，並安排於6月9日至7月9日期間進行面試。

7. 嘉諾撒聖瑪利學校

嘉諾撒聖瑪利學校6月4日下午5時或之前接受網上申請，學校將於6月12日或之前電郵發放考試通知書及小一候補學位申請表格。學童須於6月20日按通知書顯示時間到校進行甄選。學校將於7月31日或之前致電家長，通知表現理想者進行面試。

8. 瑪利諾修院學校（小學部）

瑪利諾修院學校（小學部）6月3日至5日接受網上申請，學校將於6月24日電郵通知入圍申請者面試安排。

9. 九龍塘官立小學

九龍塘官立小學6月4日至10日，平日上午9時至下午5時，周六上午9時至中午12時接受親身交表。學校會於7月下旬之前個別通知獲取錄申請者。

前往學校叩門前，家長應檢查是否帶備以下文件：

1. 學童出生證明文件副本

2. 學童證件相

3. 個人履歷（包括獎項及證書等）

4. 學童幼稚園成績表副本

5. 叩門自薦信

6. 自行分配學位申請表家長存根副本

7. 統一派位申請表家長存根副本

8. 小一註冊證副本（放榜後領取）

9. 父母/監護人身份證副本

10. 回郵信封

11.填妥的叩門申請表格

12.推薦信（如有）



今年小一統一派位有多少人獲派首三志願小學？

教育局上周五（5月29日）公布，2026年度小一統一派位共有16,345名兒童參加，當中86.2%、14,093人獲派首三個志願學校。連同19,656名兒童在去年11月成功透過小一自行分配學位入讀心儀小學，今屆小一派位「整體滿意率」達93.6%（自行派位獲取錄及統一派位獲派首三志願人數佔同期參加派位學童比率），創至少1997年以來新高。

主要原因是適齡升小一學童降至同期新低，學童更易獲派心儀小學，統一派位只有2,252人被派到第四及之後志願的小學，也是1997年以最少；自行派位階段成功率52.3% 創逾20年新高

家長如何得知派位結果？

1：已使用「智方便」或「智方便+」啓動「小一入學電子平台」帳戶的家長，可於6月3日上午10時起透過電子平台查閱統一派位結果；

2：家長如在「選擇學校表格」內已填寫手提電話號碼，並同意透過該手提電話號碼接收派位結果，亦會於6月3日透過電話短訊得知統一派位結果；及

3：家長亦將收到香港郵政透過「本地郵政速遞」於6月3及4日派遞，印有統一派位結果的《小一註冊證》。如派遞時無人收件，香港郵政人員會留下「領取郵件通知卡」，家長可於下一個工作天下午開始到指定的郵政局領取上述郵件。倘若家長於6月5日仍未收到有關郵件或香港郵政發出的「領取郵件通知卡」，可於6月6或7日到指定的領取中心取回《小一註冊證》，屆時請參閱教育局小一入學統籌辦法網頁所載詳情。

小一統一派位註冊日是哪一日？ 無去註冊有何後果？

教育局提醒家長，須於6月9日或10日的學校辦公時間內，到獲派學校辦理註冊手續；若因要事未能於上述日期辦理註冊手續，應事先與獲派學校負責註冊的人員聯絡，以便另作安排，否則將被視作放棄該學位論。

搬屋至距離獲派學校太遠可否轉校？

若有特殊情況，如子女因遷居至另一區，以致原來獲派的學校與住所距離太遠，而家長決定放棄獲派的學位，則不應辦理註冊手續。在此情況下，家長可親自攜同子女的《小一註冊證》及新居地址的證明文件正、副本（例如印有家長或監護人姓名的租約、差餉單、水費單或電費單），前往九龍九龍塘沙福道19號教育局九龍塘教育服務中心西座平台教育局學位分配組辦理轉校手續。

家長在註冊後決定為子女轉校要怎辦？

若學童在辦妥入學註冊手續後，因特殊情況需要自行轉校，家長應先獲得另一所學校答允錄取，才前往原先獲派的學校取回《小一註冊證》，因為當原校把註冊證交回家長時，等同即時取消其子女獲派的學位。