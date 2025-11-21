小一自行分配學位2026｜小一入學放榜 一文了解自行分配重要事項

小一自行分配學位2026｜2026年小一自行分配學位於下周一（11月24日）揭盅，教育局今早（11月21日）公佈數據，獲派學位的學生人數達19,656，成功率達52.3%，較去年升2.9%。本港現行的小一入學機制分為「自行分配學位」和「統一派位」兩個階段。以下整理自行分配學位的3大重要事項，從機制、計分方法至重要日期，一一為家長羅列清楚。



教育局發言人今早（11月21日）指今年共37,581名學童申請官立及資助小學的自行分配學位，當中有19,656名學童獲派此類學位。其中屬於有兄／姊在該校就讀或父／母在該校任職類別共9,477人，餘下10,179人則屬按「計分辦法準則」分配類別。即將升讀小學或準家長們，務必好好了解，預先做好準備。

一、自行分配學位機制

每所官立及資助小學會將其小一學額的大約50%作為「自行分配學位」之用。在「自行分配學位」階段，家長可替其子女向一間位於任何小一學校網的官立或資助小學，遞交小一入學申請表，申請該校的自行分配學位。而若家長同時向多於1間官立或資助小學申請學位、或同時經「小一入學電子平台」和以紙本申請，其子女的自行分配學位申請將會作廢。 直接資助計劃小學、私立小學及英基學校協會屬下小學均不在「小一入學統籌辦法」之內，若家長想為其子女入讀該學校，需要自行向有關學校申請。

自行分配學位分為兩類，第一類為「供有兄／姊在該小學就讀或父／母在該小學就職的申請兒童的學位」，凡屬此類別的申請兒童必獲取錄，亦即俗稱的「世襲制」，此類學位約佔學校小一學額的30%。

而當學校符合「世襲制」資格的申請超出30%學額時，按教育局規定，小學必須取錄所有此類「世襲制」學生，所以當人數多於30%學額，小學須用統一派位的名額，俗稱「超收」。反之如果「世襲制」學生不足，未能用盡30%學額，小學便可把剩餘學額撥予「計分辦法準則」自行分配，亦即所謂的「計分制」學生。

二、計分方法

根據「計分辦法準則」分配的學位，教育局規定此類學額佔學校小一學額不少於20%，若申請兒童的數目超出其學位數目時，學校須按照以下「計分辦法準則」甄選學生。家長要注意，申請兒童只能在第（一）至第（五）項中選一項填報；而在第（六）至第（七）項中，亦只能申報其中一項。所有申報的關係必須證明屬實，才可以獲得有關分數。

計分辦法準則：

1. 父/母全職在與該小學同一校址的幼稚園或中學部工作 - 20分

2. 兄/姊在與該小學同一校址的中學部就讀 - 20分

3. 父/母為該小學的校董 - 20分

4. 父/母或兄/姊為該小學的畢業生 - 10分

5. 首名出生子女（即為家庭各子女中最年長者） - 5分

（上述5項只可揀選1項）

6. 與該校的辦學團體有相同的宗教信仰 - 5分

7. 父/母為該小學主辦社團的成員 - 5分

（上述2項只可揀選1項）

8. 適齡的兒童（即翌年9月開課時年滿5歲8個月至7歲） - 10分

三、重要日期

2025年9月1日至26日：派發小一入學申請表

2025年9月下旬：遞交小一入學申請（網上電子平台：2025年9月18日至26日；實體表格：2025年9月22日至26日接）

2025年11月24日：學校公布自行分配學位結果

2025年11月26日至27日：自行分配學位註冊

2026年1月上旬：未獲自行分配學位之學童家長收到統一派位選校通知書

2026年1月中旬：統一派位報名（網上電子平台：2026年1月19日至25日接受報名；實體表格：2026年1月24至25日）

2026年6月3日至4日：公布統一派位結果

2026年6月9日至10日：統一派位註冊

如若子女在自行分配或統一派位階段未能成功入讀心儀學校，家長亦可選擇在統一派位公布結果後，向學校叩門爭取最後機會。必須注意的是，家長們必須在指定日期之前前往學校進行註冊，如未能在截止日期前完成註冊，學位將被取消。因此，即使不太滿意被分派的學校，亦應該先完成註冊，以確保學位。因一旦完成註冊，家長仍可嘗試向心儀的學校叩門。若之後成功獲取錄，只需到已註冊的小學取回「註冊證」，同時取消已註冊的學位，並往成功叩門的學校重新註冊即可。