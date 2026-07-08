兒童私隱｜家長放閃易犯5大錯誤！專家教7招安全曬B防網絡風險

在Facebook或Instagram等社交媒體，不時會看到父母上載子女的可愛照片，甚至為孩子開設專屬粉絲專頁，紀錄成長點滴。不過，在「放閃」背後，有機會無意間洩露孩子的隱私，甚至有安全風險。專家指出，一張看似無害的照片可能暴露孩子的身分與住址，更有可能成為日後被霸凌的痛點。家長發文前應注意甚麼？怎樣才能在分享生活與保護私隱之間取得平衡？



剖析家長「放閃」心理 或為填補內在需求

為何家長總愛在網上「放閃」？香港中華基督教青年會協調幹事施文欣指出，除了為孩子留紀念，家長在分享子女成就時，能獲得滿足感與自豪感，特別是全職家長或處於工作「搏殺期」的父母，往往缺乏「Me Time」或社交生活，容易感到孤單無助，因此藉着網上分享獲取留言鼓勵，或能讓他們感受與親友的「聯繫」。

從心理學「馬斯洛需求層級理論」分析，「家長的『放閃』行為，正是填補其個人對『社會需求』及『尊重需求』等心理需要」。然而，家長往往沒察覺這些源於自身內在需求的分享行為，可能已為子女帶來不安或尷尬。

圖說：馬斯洛需求層級理論

她建議，家長應以「S.U.M.靈陪伴」（Support支持、Understanding理解、Mindfulness覺察）為親子相處原則，在發文前先停一停，考慮子女的意願與感受，如孩子要求刪除舊照片，亦應予以尊重。

勿留危險線上足跡 家長發文常犯5大錯誤

在數碼育兒時代，家長以為只是在紀錄愛，卻可能讓孩子暴露在潛在的網絡風險中。要做到「負責任地分享」，家長必須避開以下5個常犯錯誤：

1. 無意中洩露個人資訊：一張開學照可能暴露學校、社區位置甚至家庭習慣。發文前應先審視照片會否暴露住址，或包含可被追溯的制服校徽，有疑慮便應裁走或打格處理。

2. 缺乏家庭「社群安全」教育：不要以為「數碼原生代」天生懂得判斷風險。家長應把數碼安全說成「家庭一件大事」，定期與孩子討論如何處理陌生人私訊或交友邀請。

3. 未經同意上傳他人影像：學校活動或生日派對中常會拍到其他小朋友。把別人的孩子放上網牽涉私隱，簡單原則是「拍前問、發前再問」，若無法聯絡對方家長，最安全的做法是將其臉部模糊處理。

4. 忽視平台隱私設定：將帳號設為「公開」等同將孩子展示在陌生人面前。家長應主動檢查誰能看貼文、留言，並關閉地理標籤功能。

5. 分享令孩子未來尷尬的內容：孩子哭鬧或如廁的尷尬片段，十年後可能成為孩子的痛。專家建議建立「24小時冷卻期」：「凡涉及孩子私人或可能尷尬內容，先把它存為草稿，隔天再決定是否真的要發」。

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必學7招安全「曬B」技巧

其實家長只要花花小心思，便能在紀錄生活與保護私隱中取得平衡。星級爸爸楊祐寧便經常為大眾親身示範，家長不妨參考以下7招安全又具美感的「遮臉」技巧：

－Emoji擋臉：最常見且直覺的方法，用可愛貼圖遮住臉部，保留畫面氛圍又具保護性

－文字遮擋：善用排版，用文字蓋住臉部或敏感區域，兼顧美感與隱私。

－不拍全臉：只拍攝側臉或局部特寫（如小手、小腳、單純的笑容），保留情緒與故事感

－拍背影：最安全的生活紀錄拍法，能保留當下的情境氛圍，又絕不暴露五官資訊

－取景與道具遮擋：利用帽子、奶嘴、玩具或食物自然遮擋，讓保護成為構圖的一部分，毫無刻意修圖的痕跡

－戴墨鏡：幫孩子戴上型格墨鏡，既能增加造型感，又能有效降低臉部辨識度。

－做鬼臉：讓孩子刻意做表情變化（如眨眼、扭臉），因為表情不固定，較難被清楚辨識，照片亦更添趣味