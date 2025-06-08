曬B狂爸花1億日元「幫仔仔賣廣告」！無視兒子反對喊：他太可愛了

「別再印我臉上巴士了。」 —— 東京男孩的煩惱，全球子女共鳴



父母的愛，時常是免費的，卻代價高昂。

他們給你打包的是「愛」，但你拆開一看，可能是鹹鴨蛋、臘肉、發黃的相冊，或者你的童年黑照做成公交廣告。

有人說，父母的愛是潤物細無聲。

有人說，是潤物猛如虎。

東京足立區竹之塚有個「地標級小孩」，你知道是誰嗎？（日本這些事兒提供）

01｜東京街頭的「廣告童星」：本人不願出道

如果說中國父母把愛塞進後備箱，那麼日本父母有些人是直接把孩子臉印滿全城。

最近日本綜藝《月曜夜未央》爆料，東京足立區竹之塚有個「地標級小孩」——ユウくん（小悠）。誰住那兒誰都認識他，不是因為他紅，而是因為他臉出現在各種廣告牌上。

大馬路天橋廣告？有他。

（日本這些事兒提供）

停車場的路標？有他。

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巴士車身？他正對你微笑。

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便利店上貼着他的照片，你一看還以為他是棒棒糖代言人。節目組以為他是甚麼童星、模特、少年天才，結果一查，他甚麼都不是。再一問，謎底揭曉：「這是我兒子。」 —— 來自他親爹，一個房地產公司的老闆。

（日本這些事兒提供）

老闆解釋：

我兒子小時候太可愛了，我覺得，全東京都該知道。

於是他把兒子小時候的照片做成廣告，還不是一個，是十多個版本。

（日本這些事兒提供）

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最經典的是那張：小悠在關島被街頭藝人嚇哭，臉皺成一團、眼淚快衝破像素。正常人這張照片會存進「私密文件夾」，結果他爸把它做成兩米高的廣告，掛在地鐵口。

小悠的表情：社死。

02｜我爸的愛：花一億印我臉，還不如直接給我

節目組追蹤採訪瞭如今已16歲的小悠本人，問他怎麼看自己「成為街頭明星」這件事。

小悠眼神一秒冷卻，回答堪稱靈魂質問：「我不喜歡，真的很不喜歡。」、「你要真覺得我可愛，不如把那一億直接轉我卡里。」

是的，他爸至今已經為了這些廣告投入了接近1億日元。

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小悠長大後對爸爸的「熱情」深感苦惱，更指父親不如把那1億元交給他更好了！（日本這些事兒提供）

按照匯率計算，差不多是50萬人民幣 —— 可以送小悠去留學、給他買輛車、或者……至少，別拿他小時候醜哭照做巴士廣告。

更要命的是，他爸還在更新。他會拜託攝影師「再幫我兒子拍幾張可愛的」，還計劃下一波把小悠的近照掛上城市新開發樓盤的圍擋。

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「小時候照片別人可能認不出，長大就尷尬了啊……」小悠崩潰地說：「我都不敢跟同學搭同一班巴士。」

節目最後，他爸還非要拉着小悠拍合影，說「這張可以掛我辦公室，也可以做新的宣傳。」

小悠表情管理崩塌，只差在鏡頭前舉塊牌子：「救我。」

父子合影．地鐵廣告版，即將上線。（日本這些事兒提供）

03｜「我愛你」 ≠ 「你必須喜歡我表達的方式」

這場「廣告風暴式父愛」，雖然讓人啼笑皆非，但其實不少人看完後會陷入一點點共鳴。

從中國家長的後備箱，到日本社長爸爸的廣告牆，本質上是一回事：我愛你，我想讓你過得好 —— 但我不太管你喜不喜歡我這麼做。

你想低調，我想讓你風光；你想靜靜，我給你拉橫幅；你想自由，我給你裝定位器，還說「我不看我不看」。

（日本這些事兒提供）

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父母的愛沒錯，但方式有時真的太擰巴。

如果你正好有個很愛「曬娃」的爸媽，又恰巧你小時候有點「黑歷史照」，那麼請祈禱他們不會創業搞個房產公司，或者印刷廠。

結語｜父母的愛，有時像wifi：強度滿格，不代表信號對得上

這世界上沒有標準答案的「正確表達愛」，但有一個基本原則是不會錯的：尊重對方的感受。

不管是豬、是小米、是巴士廣告，都請在送出之前想一想：

．「他/她會開心嗎？」

．「他/她真的需要嗎？」

．「我這是為他好，還是為我安心？」



要知道，有些「感動自己」的橋段，可能對孩子來說是大型社交事故。

他們不是不懂愛，只是更想被安靜、被體面地愛。

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