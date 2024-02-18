分享子女資訊或令他們尷尬 守護孩童的私隱勿做「放閃家長」

大家打開社交媒體，總會看見朋友上載自己孩子的照片，甚至是由父母為孩子經營的粉絲專頁。大家或者朋友，是否已成為「放閃家長」呢？

撰文：香港中華基督教青年會協調幹事施文欣



家長內在需要的覺察

為何家長愛「放閃」？家長「放閃」一般都是為孩子留紀念。在網上分享子女的成就時，或可為勞累的家長們帶來點點的「滿足」和「自豪」。其次，有部份家長帶孩子時會特別感覺到「孤單」、「無助」，故從平台中分享所獲取的留言鼓勵，或正是他們最大的「安慰」。另一方面，對全職家長而言，工作處於搏殺期容易出現壓力，難有「Me Time」或隨時與友共聚的時光。藉著「分享」孩子片段，或可讓他們感受與親友的「聯繫」。

圖說：馬斯洛需求層級理論

從上述分析，再結合心理學「馬斯洛需求層級理論」（Maslow's hierarchy of needs）去理解，家長的「放閃」行為，正是填補其個人對「社會需求」及「尊重需求」等心理需要。畢竟，家長和所有人都一樣，需要有社交連結和成就感建立的需要。然而，家長可能沒聯想過這些分享行為，源自於個人的內在需求，卻不知會為子女帶來不安、尷尬或其他負面情緒。

孩童私隱要守護 S.U.M.靈陪伴最珍視

當想要上傳子女資訊時，家長可以先停一停，從以下三個角度想一想：

1. 心理角度

思考自己本身於「此時此刻」的心靈需要——究竟自己有什麼心理需求？想要別人的認同？要有聯繫感？還是與子女的親密關係？又或是，其實子女的私隱才是家長最值得在乎？

2. 親子相處原則

以「S.U.M.靈陪伴」為親子相處的原則，意旨Support（支持鼓勵）、Understanding（理解明白）、Mindfulness（覺察當下）。家長可透過「覺察」自身和子女的心靈需要，多從鼓勵和理解出發，以照顧彼此身心需要，這才是最重要的親子元素，相信也是子女們最渴求的。

3. 子女意願

各位家長請謹記，在網上分享子女資訊前需先詢問孩子意願，不要透露他們的個人資料、裸露及尷尬照片；如孩子要求刪除舊照片，也應該尊重他們。父母以身作則，才可為子女成長作出最精明和全面的守護。

原文標題：家長「放閃」為填補內心需求？上載子女相片前有三大考慮