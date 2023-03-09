曬B文化｜IG盡是孩子相？有人嫌煩不想看　卻不知為人父母心聲…

當了爸媽妳也變「曬娃魔人」！？PPT上一發文，網民哭訴，朋友的照片都變成小孩！



沒有當爸媽前真的很難懂，朋友結婚生子後，為甚麼各個都成了「曬娃魔人」！直到自己當了爸媽，竟然默默也變成了孩子的「專屬攝影師」，捕捉孩子的每一刻，已經成了新手爸媽或是資深爸媽的生活日常！

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曬孩圖，跟長輩圖一樣！？

PTT八卦版上有網民發文表示，打開朋友社群全都是各種小孩照，忍不住感歎，是不是只要升級爸媽都會出現「曬小孩狂魔症」？根據事主觀察，有80%的人都是「曬娃魔人」，舉凡FB、IG、限動都是小孩的照片跟影片，每天還要打卡跟長輩刷長輩圖一樣，刷一排小孩的照片。

甚至還會做成line貼圖，或是貼紙，常常還會獲得朋友小孩的影片，讓他直呼是不是爸媽都會走火入魔的曬小孩？

網民反應不一，爸媽只想留下回憶

文章獲得鄉民們熱烈回應，有堅持不上載孩子照片的爸媽就說：

．「我自己有小孩，也是不懂曬娃魔人的想法」

．「我只想知道朋友的近況，不是你家小孩的日常啊」

．「應該長輩親戚會想看」



部分理解的網民則認為，社群平台本來就是想發甚麼都可以！

．「你這個朋友的近況就是都在養小孩啊~」

．「可以設不要預覽」

．「可以不要看不就好了」

．「因為生活被小孩佔領了，沒辦法」



而身為爸媽的鄉民也解釋，有時不是真的要曬娃給別人看，而是自己想留下回憶：

．「大概養小孩太痛苦，就想要把握溫馨的一面」

．「有時候就是自己做個紀錄而已，不是真的要曬」

．「Faceboook會有動態回顧，方便自己追蹤」



留言一出，也獲得不少網民的理解！

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網絡曬娃，8件事「不要」做

「曬娃」不是壞事，最大的風險是，曝光自己的孩子給大家看！也許一些人覺得，分享孩子的照片哪裏有問題？但網絡世界可不是我們想像的那麼單純！

孩子還很小的時候。分享他們的照片、影片，是很可愛，但過了一段時間後，孩子漸漸長大，他們也開始接觸外在的世界、接觸網絡，這時候就要開始學習尊重小孩。吳鳳在《養出快樂的孩子比什麼都重要》中就說過，為了保護孩子，我們每一位爸爸媽媽發文前就要注意以下8點！

1. 不要分享孩子的學校、安親班等地方。



2. 不要分享裸照。



3. 孩子大一點時，分享照片之前問孩子的意見。



4. 不要太早給孩子FB帳號。（我想要十六歲之後才讓她們用社群媒體）



5. 不要逼孩子做任何一件事。



6. 避免把孩子當成商業用品。



7. 不要拍其他人的孩子，然後分享在自己的平台上！如果要拍，先取得他們的同意。



8. 不要在孩子面前一直玩手機，而是讓他們知道，最珍貴的時間是一起聊天分享的時候。



4歲後尊重孩子，上載照片要徵求同意

孩子是我們生的，但他們不是我們的物品。孩子有自己的生活、自己的選擇，到了四至五歲之後，很多事最好都先徵求他們的同意。

吳鳳也提醒父母，也許一些媽媽覺得孩子很可愛，拍一些洗澡的照片給大家看，但是你永遠不知道這張照片會不會被誰利用，因此千萬不要上傳不恰當的照片到網絡上；甚至爸媽上載上網，有可能孩子會被同學笑。

畢竟，今天你在網絡分享的每一篇文，都會永遠被留在網絡世界！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：當了爸媽都成了「曬娃魔人」！？網友：朋友的照片都變小孩，爸媽：只是想留下回憶】