遊日注意｜日本手足口病爆發15都縣響警報　大阪近半患者僅1歲

手足口病｜暑假正值一家大細的「遊日」旺季，不少家長都會帶小朋友到日本旅行放電。不過近期準備出發的家庭必須提高警覺！日本正爆發嚴重的「手足口病」疫情，蔓延速度更創下近10年來第三高。目前多個港人熱門旅遊地，包括東京、大阪及福岡等15個都縣已超越「警報級別」，當中1歲幼兒更是感染的高危群組。究竟帶小朋友外遊時應如何防範？



疫情蔓延15都縣 大阪近半患者僅1歲

根據日本國立健康危機管理研究機構（JHCM）最新數據顯示，全日本約2,000家兒科診所，在一週內已錄得高達10,396宗確診個案，平均每間診所收治4.61人。以每所醫療機構5名患者為警戒線，全日本最少15個都縣已超標，當中島根縣疫情最嚴重，平均高達20.45人；而港人熱愛的東京、靜岡及福岡等地，亦全部超過警報防線。

此外，大阪府今日（9日）亦表示手足口病達警報級別，患者人數一週內急增1.5倍至平均5.96人。大阪府指出，手足口病主要影響4歲以下幼童，今年當地有近半數患者為1歲幼兒。

日本手足口病爆發15都縣響警報。（資料圖片/他们说，要带着光@小紅書）

5大常見症狀要留神 罕見併發症可致命

手足口病是一種由腸病毒（如腸病毒71型）引起的傳染病，主要透過接觸患者的飛沫、分泌物、穿破的水疱或糞便，以及觸摸受污染的物件傳播。病發初期，小朋友通常會出現以下症狀：

－發燒

－食慾不振

－疲倦

－喉嚨痛

－發燒後1至2天，口腔（舌頭、牙肉、兩腮內側）出現紅點及水疱，繼而形成潰瘍；手掌、腳掌，甚至臀部或生殖器亦會出現不痕癢的紅疹及小水疱。

大部分患者病徵輕微，約7至10天會自行痊癒。不過家長絕不能掉以輕心，因少數個案可能引發嚴重的併發症，如病毒性腦膜炎、腦炎及類小兒麻痺症癱瘓等，甚至有致命風險。

手足口病是一種由腸病毒（如腸病毒71型）引起的傳染病，主要透過接觸患者的飛沫、分泌物、穿破的水疱或糞便，以及觸摸受污染的物件傳播。（資料圖片）

酒精搓手液無效 醫生提醒2大防疫要點

兒科專科醫生陳欣永表示，小朋友的衛生意識相對較弱，無論是日常玩耍或進餐，都可能成為交叉感染的風險。

小朋友容易透過口水飛沫傳染疾病，若想讓子女保持健康，陳醫生提醒家長注意兩大要點。首先，應提升子女的衛生防疫意識，例如讓子女緊記吃飯前清潔雙手、不要把手放進口中，以及在打噴嚏時用手掩住口鼻。

其次，家長應加強子女的免疫系統，確保他們有充足的睡眠和均衡的飲食。面對手足口病個案的上升，陳醫生也提醒家長無需過度清潔，以免引起子女的焦慮。他坦言：「小病是福，預防勝於治療。」只要做好預防工作，尤其在季節性流感來臨前接種疫苗，便是最有效的預防方法。

另外，日本小兒科醫會理事時田章史亦提醒，酒精搓手液未必能有效殺滅引起手足口病的腸病毒，建議家長應以梘液和清水徹底洗手。