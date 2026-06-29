手足口病｜內地爆集體感染5至7月高峰期即看病徵潛伏期及預防方法

手足口病｜每年五月至七月是手足口病的高峰期，近日內地爆發手足口病疫情，深圳更是重災區。家長應留意小朋友有否出現手足口病病徵，並了解手足口病的潛伏期及傳播途徑，做好預防措施，降低小朋友患病的機會。



香港每年五月至七月是手足口病的高峰期。最近廣東省及深圳地區爆發手足口病疫情，廣東省疾病預防控制局數據顯示，5月已錄得高達27849宗手足口病個案，深圳多個學校及幼兒園更出現集體感染，需實施緊急停課。

手足口病

手足口病是一種常見於兒童的疾病，通常由腸病毒，如「柯薩奇病毒」和「腸病毒71型」引起。腸病毒71型引致的手足口病較有可能引致嚴重併發症，如病毒性腦膜炎、腦炎及類小兒麻痺症癱瘓等，嚴重甚至可導致死亡。香港手足口病的高峰期一般為五月至七月，亦可能於十月至十二月出現較小型的高峰期。

手足口病潛伏期及傳播途徑

手足口病的潛伏期大約3至6日。病毒主要透過接觸患者的鼻或喉嚨分泌物、唾液、穿破的水疱或糞便，或觸摸受污染的物件而傳播。患者在病發首星期最具傳染性，而病毒可經由其糞便排放達數星期。

香港手足口病的高峰期一般為五月至七月，亦可能於十月至十二月出現較小型的高峰期。（Freepik）

手足口病病徵

患者在病發初期通常會有發燒、食慾不振、疲倦和喉嚨痛等症狀。發燒後1至2天，口腔可能會出現痛瘡，初時會呈細小的紅點和水疱，然後形成潰瘍。潰瘍通常出現在舌頭、牙肉以及口腔的兩腮內側，或令病童因為吞嚥疼痛而拒絕進食。手掌、腳掌、臀部及生殖器，亦有機會出現不痕癢及有時會帶有小水疱的紅疹。

部分手足口病患者可能沒有出現病徵，或者只有皮疹或口腔潰瘍等病徵。大部份患者的病徵都較輕微，並會在7至10日內自行痊癒。痊癒後患者會對相應的腸病毒產生抗體，但日後仍可感染由其他腸病毒引致的手足口病。

現時沒有治療手足口病的藥物。患者應多喝水和充足休息，同時亦可用藥物紓緩發燒和口腔潰瘍引致的痛楚。

病童應該避免上學或參加集體活動，直至所有水疱乾涸。如感染由腸病毒71型引致的手足口病，患者應等到完全康復後，留家休息多兩星期才回校上課。父母亦要細心觀察兒童的情況，如出現持續高燒、神情呆滯或病情惡化，應立即求醫。

手足口病預防方法

1.保持雙手清潔

應經常保持雙手清潔，洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用乾淨毛巾或抹手紙抹乾。酒精未能有效殺死一些引起手足口病的病毒，因此不能用酒精搓手液代替梘液潔手。

2.避免共用物品及親密接觸

用膳時要使用公筷和公匙，勿與別人共享食物或飲料，亦要注意不要與別人共用毛巾或其他個人物品，也應避免與患者有親密接觸。

3.定期清潔及消毒常接觸物件

日常應經常清潔和消毒常接觸的地方，如傢俬、玩具和共用物件。使用1比99稀釋家用漂白水消毒，待15至30分鐘後用水清洗並抹乾。另外，要確保家用漂白水在有效限期前使用。未使用的稀釋漂白水的效能會隨時間減退；為確保有效消毒，漂白水應於稀釋後24小時內使用。