手足口病成因病徵與治療方法　一文了解傳播途徑潛伏期及預防貼士

手足口病｜秋冬季為手足口病的高峰期，幼稚園及幼兒中心相繼出現爆發個案，令不少家長都感到擔憂。家長除了要認識手足口病的病徵，及早發現並帶子女求醫之外，亦應了解手足口病的潛伏期、傳播途徑及預防方法，從日常生活中做好防護，減低感染風險。



甚麼是「手足口病」？

手足口病是一種常見於兒童的疾病，主要發生在五歲以下的幼童身上。由於傳染性頗高，所以很容易在幼稚園及幼兒中心造成爆發性傳染。

手足口病可由多種的腸病毒引致，例如柯薩奇病毒和EV71型腸病毒，有可能引致嚴重併發症，如病毒性腦膜炎、腦炎及類小兒麻痺症癱瘓等，甚至死亡。

手足口病病徵

病發初期通常會出現發燒、食慾不振、疲倦和喉嚨痛。發燒後1至2天，口腔可能會出現疼痛的瘡，初時呈細小的紅點和水疱，然後形成潰瘍。

潰瘍通常出現在舌頭、牙肉以及口腔的兩腮內側。另外，手掌及腳掌，甚至臀部及／或生殖器亦會出現不痕癢及有時會帶有小水疱的紅疹。手足口病患者亦可能沒有病徵，或者只出現皮疹或口腔潰瘍等病徵。

大部份患者病徵輕微並在7至10天內自行痊癒。患者痊癒後，會對相應的腸病毒產生抗體，但日後仍可感染由其他腸病毒引致的手足口病。

手足口病病發初期通常會出現發燒、食慾不振、疲倦和喉嚨痛。（Freepik）

手足口病高峰期

常見於夏天及初秋時分，在香港，手足口病的高峰期一般為五月至七月，亦可能於十月至十二月出現較小型的高峰期。

手足口病傳播途徑及潛伏期

手足口病主要透過接觸患者的鼻或喉嚨分泌物、唾液、穿破的水疱或糞便，或觸摸受污染的物件而傳播。

潛伏期約3至6天。患者在病發首星期最具傳染性，而病毒可經由其糞便排放達數星期。

手足口病治療方法及注意事項

現時並沒有藥物治療手足口病。患者應多喝水和有充足休息，同時亦可用藥物治療症狀，以紓緩發燒和口腔潰瘍引致的痛楚。

為免把病毒傳染給別人，患病的兒童應該避免上學或參加集體活動，直至所有水疱乾涸。如感染是由腸病毒71型引致，患者完全康復（即發燒及紅疹消退，以及所有水疱乾涸及結痂）後應留家休息多兩星期才回校上課。

父母要細心觀察兒童的情況。如出現持續高燒、神情呆滯或病情惡化，患者應立即求醫。

現時並沒有藥物治療手足口病。患者應多喝水和有充足休息，同時亦可用藥物治療症狀，以紓緩發燒和口腔潰瘍引致的痛楚。（Freepik）

手足口病預防方法

現時仍未有疫苗可有效預防手足口病。要有效預防感染，保持良好的個人及環境衞生最為重要。

1. 保持空氣流通。

2. 飯前、如廁後及處理完嬰孩的尿片或其他穢物後應徹底洗手。

3. 咳嗽或打噴嚏時應掩蓋鼻口。

4. 小朋友的玩具或用具應清洗乾淨。

5. 由於手足口病的傳染性頗高，病童應留在家中，直至退燒、手腳的潰瘍及水泡結痂後才回校上課。

6. 減少到人多擠迫的地方。