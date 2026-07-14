學生人數統計｜全港小一人數跌穿5萬創近10年低　幼稚園再少22間

《學生人數統計報告書2025/26》上周出爐，適齡學童人口持續下跌。最新報告顯示，全港小一學生人數已跌穿5萬大關，創下近10年新低；不過報告亦揭示，中小學均出現中途加入的「填補生源」現象，而幼稚園則按年再減少22間。



小一人數創10年新低 班數大減近一成

去年（2025年）全港小一總學生人數為49,723人，按年下跌1%（減少499人）。回顧過去10年數據，本港小一學生自2019年起便持續減少，對比2016年的61,861人，跌幅高達19.6%（減少12,138人）。隨着學生人數下跌，全港小一班數亦由2,280班減至2,082班，下跌約8.7%。至於中一總學生人數，去年則有59,976人，按年減少3.6%（2,272人）。

全港小一學生人數跌穿5萬大關，創近10年新低。（資料圖片）

中小學現「填補生源」 高中人數持續流失

雖然整體學生人數下跌，但報告亦反映同級學生人數變化的「填補」現象。

以2025年的小一生為例，人數（49,723人）比2024年的幼稚園高班（K3）人數（45,290人）多出約4,433人，增幅近9.8%。同樣情況亦出現於中一，2025年的中一生較2024年小六級學生增加約10.6%，反映有學生中途加入本港學制。不過，高中學生的流失情況依然持續，去年中四至中六的學生人數均同樣按年減少。

幼稚園按年減22間

學童減少亦影響幼兒教育界。報告書顯示，2025年全港共有958間幼稚園，按年減少22間。教育局早前預告，今個學年內將會再有27間幼稚園停辦；不過同時有12間新幼稚園註冊或正申請註冊。