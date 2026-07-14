亞斯理衞理小學基層生立志改善家庭生活　自律讀書考入首志願英中

基層學生要向上流動從來不易，在資源有限的環境下，自律及學校支援更為重要。鄧鈺婷同學是葵青區的亞斯理衞理小學的應屆畢業生，她是該校眾多基層學生之一，早前升中放榜，她獲派入第一志願的同區英中天主教母佑會蕭明中學，成為過去兩年來一直堅持自律學習的最大回報，亦見證學校及老師支援的成果。



一直推動鈺婷向前的，是她改善家人生活的願望。她說：「我好想屋企人可以住得更好，咁就想好努力讀書，咁就賺得多啲錢，可以幫到屋企人有個更加好嘅環境」。在鈺婷的班主任王端妍老師眼中，鈺婷一直對自己要求很高，上課時投入且專注，遇上不懂的地方會尋根究底，是懂事又貼心的好孩子，坦言鈺婷「其實都好似半個女咁」。



立下目標科科拎A 不補習靠問老師、問同學、問 AI 學習

亞斯理衞理小學應屆畢業生鄧鈺婷為了改善家人的生活環境，於是努力讀書，希望入讀好的學校，透過學習爭取向上流動的機會。（夏家朗攝）

由準備呈分試開始，鈺婷就以所有科目取得 A，至少有 90 分為目標。自基層的鈺婷沒有補習，只靠自己及免費資源，每天自律花 1 至 2 個小時溫習。遇上學習問題時，她會請教老師或同學，或是透過網絡或 AI 尋找答案。她亦與數位好朋友組成學習小組一起溫習，被問到溫習小組的幫助大不大，鈺婷笑言「效率其實都係同平時自己溫差唔多」，但與一班好朋友溫書「感覺真係冇咁孤單」。

我好想屋企人可以住得更好，咁就想好努力讀書，咁就賺得多啲錢，可以幫到屋企人有個更加好嘅環境。 亞斯理衞理小學畢業生鄧鈺婷

鈺婷在呈分試路上亦曾遇上挫折，例如五年級首次呈分試的中文科成績並不理想，更未能取得 A 級。她初時會覺得不開心，但很快就調節心情，「一諗到仲有兩次，不如我就唔好諗太多」，集中心力應付之後兩次的呈分試。

鈺婷很清楚自己的中文科弱點是閱讀理解，於是她調節溫書時間表，每周多用一天溫習中文，多閱讀累積字詞改善閱讀能力，同時幫助提升寫作及表達能力。在資源有限的情況下，她將已經做過的功課遮住答案，然後再做一次，嘗試多應用中文科老師教授的技巧，提升解題能力。多管齊下，鈺婷的中文科成績獲得明顯改善。

班主任見證性格成長 擔任學生與父母溝通橋樑

王端妍老師自鈺婷四年班起已經擔任她的班主任，對鈺婷非常熟悉。在王老師眼中，鈺婷對自己要求高、自律、懂事，同時對班級的歸屬感很強，會主動提出想法及發起活動，帶動班上的氣氛。（夏家朗攝）

王端妍老師自四年級起已經是鈺婷的班主任，她說鈺婷最初很文靜，後來她融入班級，更參加不少學校活動，例如校園電視台，擔任圖書管理員及風紀等，性格亦變得開放、活潑及正面。

鈺婷升讀五及六年級後，對班級的歸屬感很強，勇於表達想法，亦有很強的行動力，在班上經常發起活動，帶動氣氛之餘，亦為同學留下美好的回憶。鈺婷在運動會曾與同學自發提出製作平時在中學才會看到的巨大班旗及打氣物品；在班際躲避盤比賽期間，又帶領同學拿出巨型班旗為同學打氣。

鈺婷與同學自發製作的班旗幾乎比人還要高，記者們看到的時候也嚇了一跳。（夏家朗攝）

升中報名期間，鈺婷的父母留意到鈺婷的成績不錯，一度打算作更進取的選校策略，同時鈺婷亦自行上網尋找資料，擔心日後未必追得上學業成績。有見及此，王老師就成為鈺婷與父母之間的溝通橋樑，強調應以學生意願為首要考慮，最後鈺婷父母亦尊重鈺婷的選擇，以蕭明中學為第一志願。王老師為免鈺婷的升中過程有任何出錯，特意在與父母確認升中意向後，代為填妥表格。

向自己說一聲「你都辛苦啦」 成功跨越首個難關

在鈺婷（右）的升學路上，王端妍老師（左）亦提供了不少幫助，例如為鈺婷與家長溝通她的升學想法，以至是協助填寫升中表格，只為確保整件事萬無一失。（夏家朗攝）

能夠升讀自己心儀的中學，鈺婷一方面感謝父母的體諒及包容，支持她升讀自己挑選的中學，也沒有給予她太多壓力。另一方面，鈺婷亦感謝她的班主任王老師，因為自己對升中選擇一直有很多疑問，上網找資料期間也感到很大壓力，幸好王老師給予了很多寶貴的意見，也提供了大量資料，幫助自己在交表前一星期作出最終決定，特別是王老師幫忙列印成績證明及填表，一直細心把關。

「有冇咩嘢想同兩年來一路都咁辛苦、咁自律嘅自己講？」。或許是壓力得到釋放，鈺婷聽到問題時眼泛淚光，王老師即勉勵鈺婷，「有陣時都知道自己真係成績未如理想，都真係辛苦咗好耐，我知你有好多壓力，同埋有陣時真係對自己好無信心，唔知點算，都真係辛苦你」，寄語鈺婷升讀英中後轉用全英文學習需時適應，初期切勿要求過高，相信以她的自律和能力最後一定跟得上進度，亦建議她多參加不同活動，調劑學習壓力。鈺婷亦已經有心理預備，爭取在暑假期間提升英文能力，準備升讀英文中學。

望學生逆境自強 學校多方面助確立升學路

亞斯理衞理小學黃煒恒校長提到，鈺婷的成績一直出眾，考慮到她的全人發展，所以學校安排她參加校園電視台，培養課本以外的興趣及技能。黃校長笑言，過去出現校園電視台的短片時曾不斷「食縲絲」，最後在鈺婷的安撫及指導下順利完成拍攝。（夏家朗攝）

+ 1

校長黃煒恒升曾於小三任教鈺婷體育科，因此也對鈺婷有一定認識。黃校長希望以鈺婷的故事鼓勵其他學生，因為學校有很多基層學生都會因為家境而自覺處於弱勢，但即使環境資源較差，靠自己的努力及清晰的目標，同樣有機會走出成功路，「原來唔係（出生係）Underdog，就係一定永遠係Underdog嘅」。

原來唔係（出生係）Underdog，就係一定永遠係Underdog嘅。 亞斯理衞理小學校長黃煒恒

為了幫助學生找到自己的成功路，學校會為五年級安排家長會，向家長講解升中的流程與進度，一直與家長及學生同行。應考呈分試期間，學校在試前會舉辦打氣活動，試後亦會安排慶祝會。部份學生資源較為匱乏的話，學校亦會積極安排外間的專業服務及發展機會，培養學生的非學術技能與自信心。近年學校亦推動培養學生自主學習的能力，使學生「懂思考、懂發問」，幫助學生在學術上取得成就。