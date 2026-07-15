親子旅行平安藥｜兒童劑量不是成人藥減半　附藥包及各國管制清單

小朋友平安藥｜暑假旅遊旺季將至，不少家長都會趁假期帶小朋友旅行放電。不過去到外地，天氣轉變加上舟車勞頓，小朋友或會很容易出現水土不服、傷風感冒或腸胃炎等情況。在異地求醫醫療費用高昂，又可能面對語言不通等問題，要玩得安心又放心，家長出發前必定要準備好一個「兒童平安藥包」。即睇以下的兒童平安藥清單及注意事項！



幼兒旅行最易中招：傷風感冒、腸胃炎

幼兒的抵抗力較弱，旅行期間最常遇到的健康問題多數為傷風感冒及腸胃炎。家長出發前，最好先向相熟的家庭醫生求診，配備兒童專屬的平安藥。如果小朋友本身患有長期疾病（如哮喘），家長更應多帶備額外分量的藥物，並保留藥物的原本包裝，以備不時之需。

兒童平安藥包清單：

準備兒童平安藥時，必須涵蓋最常見的突發不適，主要分為以下4大類：

1. 止痛退燒藥

天氣變化易令小朋友發燒，必備兒童專用的撲熱息痛（Paracetamol）藥水或退燒藥。

2. 傷風感冒藥（收鼻水、止咳化痰）

針對流鼻水、打噴嚏，可準備兒童劑量的抗組織胺藥水；針對咳嗽，則需配備止咳及化痰藥水，減低痰液黏稠度。

3. 腸胃藥（止屙、止嘔）

小朋友嘗試新食物容易水土不服，引致肚瀉或嘔吐。除止屙止嘔藥，家長亦可準備「兒童口服電解質補充劑（ORS）」，以補充因腹瀉而流失的電解質。

4. 抗敏感藥（抗組織胺）

除可紓緩傷風症狀，亦能應對突發的食物敏感、皮膚敏感，或減輕蚊蟲叮咬引起的紅腫痕癢。

兒童平安藥主要分為4大類。

藥物劑量與劑型 絕不能「成人藥減半」

為小朋友準備平安藥，最容易誤會的便是將成人藥物分量減半。家長必須謹記，兒童用藥的劑型、劑量和禁忌均與成人大有不同。年幼的兒童未必懂得吞服藥丸，家長應準備藥水劑型；而藥物劑量亦必須嚴格按照兒童的體重和年齡調整。

部分成藥更是兒童絕對不宜使用的（例如含有亞士匹靈Aspirin的藥物，不建議16歲以下兒童服用）。因此，出發前務必向兒科醫生或專業藥劑師諮詢，確認每種藥物的適用年齡和準確劑量。

外用藥物及基本急救用品不可少

小朋友跑跑跳跳，跌傷擦損在所難免。除內服平安藥，家長亦應隨身帶備基本的急救及外用物品：

－探熱針（時刻監察體溫）

－消毒及傷口處理用品：消毒藥水/生理鹽水、消毒軟膏、藥水膠布、消毒棉、紗布及棉花棒

－外用類固醇藥膏（Hydrocortisone cream，紓緩嚴重蚊叮蟲咬或濕疹發作，但需遵從醫生指示使用）

－防蚊蟲用品及防曬霜

大人平安藥同等重要 緊記分開存放

除小朋友，大人去旅行一樣有機會「中招」！家長執拾平安藥包時，亦可為自己帶備適量的成藥，例如成人分量的撲熱息痛（止痛退燒）、特效胃藥及制酸劑（紓緩消化不良及胃酸倒流）、成人傷風感冒藥等。不過要特別注意，大人與小朋友的藥物必須分開存放，並最好貼上清晰標籤，以免在旅途中忙亂間「食錯藥」。

另外，藥物與急救用品必須隨身攜帶，即使行李寄失亦不用擔心；如小朋友服藥後病情仍未好轉，或者出現無症狀的高燒，便應盡快在當地求醫。出發前緊記做好功課，了解目的地的醫療情況及買好旅遊保險，旅程自然更安心！

家長應留意各國入境藥物管制。（資料圖片）

各國入境藥物管制 日韓隨時變禁藥

即使帶齊藥物，很多家長亦可能會忽略各國的藥物入境管制，以下是港人熱門旅遊地的「海關地雷」：

日本：通鼻塞、感冒藥易中招

日本對藥物管制極嚴格。若藥物含有超過10%的「偽麻黃鹼」（Pseudoephedrine），即屬興奮劑原料，禁止入境（如含興奮劑的Vicks inhaler維克斯鼻塞通）。此外，常見於止痛及止咳水的「可待因」（Codeine）在日本法律屬鴉片類成分，超量或無申報會被扣查。

實用建議：出發前檢查成分表，避開這兩類成分。如必須攜帶，應事先向日本領事館查詢申報程序。



韓國：全面封殺EVE止痛藥

南韓自今年4月起，全面加強藥品管制，日本「EVE系列止痛藥」已被列入禁止攜帶名單。由於部分EVE含有「丙烯異丙乙酸尿」，在韓國屬具成癮風險的抗精神性藥物。除「Three Shot Premium」未含該成分可入境，其餘多數EVE產品或會被沒收，甚至面臨刑事調查。

實用建議：赴韓絕對要避免攜帶EVE。所有藥品應保留原包裝與成分說明書，以便查驗。



泰國：設有數量限制

個人自用藥物可攜帶入境，但每樣不應超過合理自用量；攜帶處方藥物應附有醫生處方證明。

香港（回程）：小心誤帶第1部毒藥

從外地帶藥回港亦受法例管制。以日本EVE止痛藥為例，其成分「布洛芬」（Ibuprofen）在香港屬第1部毒藥。旅客攜帶合理數量的「個人自用」藥物一般可獲豁免，但若非法販售即屬刑事罪行，最高可判監2年，罰款10萬元。

若有特別處方藥物或醫療儀器，記得請醫生簽發簡單病歷紀錄隨身以備查閱。