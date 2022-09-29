0+3去旅行│中醫教必帶4種平安藥 治風寒胃腸不適 必學自救穴位

政府放寬入境檢疫措施為「0+3」後，各大旅遊網站、航空公司網站隨即「大塞車」，帶小朋友去外旅行也成為大小家長群組熱門話題，註冊中醫師陳綺琪直言也有不少家長向她查詢旅行必帶平安藥，希望可以玩得安心又放心。



親子旅行向來是本地家庭指定節目，但因為疫情來襲，有不少家長指已2至3年沒有去過外地旅行，「0+3」措施一出，縱使機票價錢大不如前，但仍希望帶小朋友「坐飛機看世界」增廣見聞，而安心出門必備平安藥，陳綺琪醫師說：「終於有得旅行，好多人都會『報復式』食當地美食，當中離不開煎炸油膩熱氣食物，通通都容易導致喉嚨腫痛、那就要小心病從口入。加上舟車勞頓及水土不服，抵抗力不足就更易令病菌入侵，大人小朋友也不可以掉以輕心。」

針對旅行常見症狀，陳綺琪醫師建議大家可以準備以下4款平安藥。



牛黃解毒片

「終於有得旅行，好易『報復式』進食，煎炸油膩熱氣食物通通都容易導致喉嚨腫痛、牙齦腫脹、便秘、一粒粒紅腫暗瘡此起彼落，建議大家可以服『牛黃解毒片』，功效為清熱解毒、散風止痛，用於便秘、眼紅及牙痛飛滋、暗瘡或皮膚皰疹、咽喉痛等症狀。」

藿香正氣丸

「好多人旅行頭幾日都會水土不服，再加上舟車勞頓，一時出入冷氣地方，一時曬到甩皮，常見感冒症狀是又怕冷又少少發燒，加上依然繼續食煎炸油膩熱氣食物，之後出現的腸胃問題，就好像平時腸胃炎的感覺。此時可用『藿香正氣丸』，功效為解表化濕、理氣和中；用於外感風寒、胃腸不適、消化不良、吐瀉、食滯、中暑、水土不服等。另注意『藿香正氣水』有酒精成份，所以酒精敏感人士慎服。」

桑菊飲

「除了風寒感冒，怕冷加腸胃炎之外，有時外感反應係純粹怕熱發燒、喉嚨同鼻噴熱氣，喉嚨痛，雙眼熱澀等，可用『桑菊飲』，功效為疏風清熱、宣肺止咳。用於風溫感冒初起，表熱尚輕的情況，初起咳嗽、咽微痛、少少口渴、少少身熱等等，由於桑菊飲銀翹散是針對風溫初起的感冒情況，是辛涼輕劑，當熱症比較厲害時，可以選用『銀翹散』是重劑。」

保和丸

「旅行時除吃熱氣食物之外，當然也會吃其他食物，有增肥機會之外，最常見是立即出現反應的胃脹胃滯、反酸噯氣、肚痛腹瀉等等腸胃症狀，分分鐘影響睡訓，此時可用『保和丸』，功效為治療食滯胃脘證，用於飲食傷脾胃所致之腹瀉、不思飲食、腹痛但大便秘結等，特別一提，其實凡是準備食大餐前，我自己都會準備定保和丸，就算沒有腹瀉也可以消消滯。

另外，萬一到時真的沒有任何平安藥在身，陳醫師也教大家3個穴位，有效紓緩不適。無論肚痛腹瀉或便秘，當發現自己肚谷谷，有『嘰里咕嚕』聲，可以進行穴位按壓。



+ 4

大橫穴：腹中部，距臍中4寸

天樞穴：腹中部，距臍中2寸

足三里穴：小腿前外側，外膝眼（犢鼻）下3寸，脛骨前緣外一橫指（中指）處，當脛骨前肌中。

支溝穴（便秘要穴）：在前臂背側，腕背橫紋上3寸

摩腹：整暖隻手掌，用少少力圍繞臍周，按摩腹部，令腸道郁動

小兒推拿手法

1、推三關

定位：前臂橈側緣，自陽池至曲池呈一直線。

操作：術者一手握持小兒手部，另一手以拇指橈側緣或食、中指面自腕橫紋推向肘橫紋，推100次，稱推三關

功效：溫陽散寒，補氣行氣，發汗解表。

臨床應用：主治一切虛寒病證。 常用於治療感冒風寒，怕冷無汗或疹出不透等症，亦治療氣血虛弱，陽氣不足引起的四肢厥冷，面色無華，食慾不振，疳積，吐瀉等症。

2、退六腑

定位：前臂尺側，自陰池至科肘呈一直線。

操作：術者一手持小兒腕部以固定，另一手拇指或食、中指面自肘橫紋推向腕橫紋，推100次。

功效：清熱涼血解毒。

臨床應用：退六腑性寒涼，適用於一切實熱病症如便秘、食滯、咽痛、發燒等。

以上資料只供參考，有任何疾病或健康問題，請向醫生查詢。