陳家樂為女兒N班面試感頭痛　稱英文半桶水　夫妻因升學問題吵架

陳家樂與連詩雅（Shiga）於2023年結婚，去年升呢成為新手爸媽，誕下愛女陳星頤（Camila）。轉眼間Camila將近2歲，準備報讀N班，夫婦近日忙於處理女兒升學事宜。陳家樂日前出席活動時透露，太太因心儀學校的取錄結果而十分緊張，兩人更一度因升學問題意見不合，幾乎吵架。



報心儀國際學校等回音 夫妻險起爭執

在為小朋友選校的問題上，不少父母都會遇上意見分歧。陳家樂坦言，自己出身於傳統學校，最初並不了解傳統與國際學校的分別，因此對女兒讀甚麼學校未有太大執著。相反，連詩雅對女兒升學極為緊張，心目中更只有一間心儀的國際學校，為此花盡心機做準備。

家樂透露，太太每天頻密檢查電郵查看取錄結果，情緒幾近崩潰。他笑言自己曾看不過眼，在太太面前說風涼話，「入不到這間便入第二間」，結果令兩人不歡而散，幾乎大吵一場。

幸好，夫婦最終收到學校的面試通知。陳家樂提到，自己將於11月陪同女兒出席面試，得知消息後才驚覺，原來不只是小朋友要面試，家長同樣要接受「考驗」。

面試需英語對答 連詩雅要求丈夫在家練習

陳家樂笑言，「我真的不知道女兒入學不是女兒面試，而是我要面試」。他又表示，連詩雅十分重視這次面試，除了提醒他當日要穿西裝或較斯文的服飾，不能以短褲、拖鞋示人外，亦因面試需要以英語對答，近日特別要求他在家中嘗試以英文溝通。

陳家樂自認英文只是「半桶水」，太太希望他透過日常練習，讓腦袋習慣以英語思考和回應，到正式面試時可以反應更快、對答更流利。

被問到會否特意報讀英語課程備戰，他坦言不想過分刻意，寧願放鬆面對，「不想給自己壓力，只希望小朋友快樂」。

讚太太保養得宜心境開朗 夫妻視育兒煩惱為開心事

他亦認為，連詩雅心境開朗，很少為事情過分憂慮。即使成為父母後要面對女兒升學、照顧等不同挑戰，陳家樂形容夫婦二人更多是視之為開心事，而非憂愁或壓力。