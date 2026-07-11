小朋友拒絕父母陪玩？醫生教育兒技巧：先陪伴再加入建立親子互動

3歲王小妹玩遊戲時，對媽媽的加入明顯抗拒。當媽媽試著示範玩具車玩法時，她立刻把玩具抱緊、推開媽媽的手，甚至哭泣拒絕他人靠近，類似情況反覆出現，讓家長不禁擔心孩子的人際互動與發展是否出了問題。



孩子抗拒陪玩 不一定是故意唱反調

台灣衛生福利部臺北醫院早療中心主任暨復健科林允中醫師指出，學齡前兒童正處於自主性與主導感快速發展階段，遊戲不只是娛樂，更是建立控制感與安全感的重要過程。當大人過快介入、改變玩法或急著指導時，對孩子而言可能不是協助，而像是打斷探索，因此容易出現抗拒或情緒反應。

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林允中醫師表示，幼兒語言能力尚未成熟時，常透過行為表達界線與感受，例如以笑、哭或拒絕行為表達喜歡與不喜歡。若孩子長期且強烈排斥他人加入遊戲，缺乏共同互動經驗，可能影響社會互動、情緒調節與理解他人意圖的能力，因此需要適度觀察與引導。

建立安全感 比急著教更重要

後續由台灣臨床心理師張子儀進行觀察與介入評估，發現王小妹在熟悉環境中能維持穩定專注，也能持續單一類型遊戲，但對他人加入較敏感，一旦遊戲節奏被改變，就容易出現情緒波動或中斷行為。

張子儀臨床心理師建議，家長加入孩子遊戲時，應先以「建立關係」為目標，採陪伴與跟隨方式，透過描述、模仿孩子的遊戲行為與節奏，逐步降低對他人介入的防衛感，而非一開始就下指令或要求配合，避免孩子感到「被要求完成任務」。

循序互動 幫助情緒與社交發展

張子儀臨床心理師提醒，待親子互動逐漸穩定後，可再慢慢加入簡單變化，例如輪流操作、共同完成小任務，或在既有玩法中加入些微調整，讓孩子在保有主導感的同時，練習接受他人參與。過程中，家長也需持續觀察情緒反應並調整互動步調。

經過一段時間練習後，王小妹已能在部分情境接受他人加入遊戲，情緒穩定度也有所提升。張子儀臨床心理師表示，學齡前孩子的抗拒行為，多與發展階段及當下適應程度有關，未必代表故意對抗。若能以理解與陪伴建立安全感，再逐步增加互動變化，通常更有助於建立穩定親子合作關係，並支持情緒調節與社交能力發展。

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