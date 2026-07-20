Lucy考第一獲獎勵染髮　指太早接觸化學物　即睇兒童染髮3大危機

兒童染髮危機｜李璨琛與太太梁志瑩（Sophia）育有兩名可愛女兒，其中8歲大女李元元（Lucy）憑藉古靈精怪的表情與超強表演慾，在IG坐擁高達55萬粉絲。最近，現讀小學二年級的Lucy考獲全班第一，Sophia為了獎勵女兒，帶她到髮型屋挑戰漂染頭髮。雖然粉紅新造型獲不少人讚有型，但亦引來部分網民擔憂，認為小朋友過早接觸化學物料會影響健康。



考第一獲獎勵染髮 坐足4小時變粉紅頭

就讀小二的Lucy日前派成績表，成績彪炳考獲全班第一名。為兌現承諾，Sophia帶女兒去實現一直想染髮的願望。她在IG分享相片並表示，「最近成績咁彪炳，鋼琴表演又咁出色，都真係冇理由唔獎勵你，今個暑假俾你染返個靚頭威盡個暑假啦！」。

相片中可見，以招牌冬菇頭示人的Lucy乖巧地坐在髮型屋的椅子上，任由髮型師為她漂染，期間更不時對鏡頭展露興奮表情。最終Lucy染出一頭亮眼的淡粉紅髮色，令媽媽大感滿意，「有型得來不失可愛！」。

Lucy李元元考第一獲獎勵漂染頭髮。（IG/@lucy.is.good）

以招牌冬菇頭示人的Lucy坐在髮型屋椅子上，任髮型師為她漂染。（IG/@lucy.is.good）

初嘗漂染！（IG/@lucy.is.good）

網民評價兩極 憂過早接觸化學物料

Lucy的新髮型曝光後，隨即惹來網民兩極評價。大批粉絲大讚Lucy又潮又型：「乜依家啲小學生可以咁型嘅？」、「既貪靚又充滿自信」。

不過，同時有網民對兒童染髮表示擔憂，認為Lucy年紀太小，不適合過早接觸染髮劑，「漂染好毒好傷……下次或者試下一次性染髮膏」、「染髮對健康有害，尤其是對孩子而言」。

Lucy好滿意效果！（IG/@lucy.is.good）

有大批網民看到梁志瑩分享的照片及片段後，都大讚Lucy靚女兼有型。（IG/@lucy.is.good）

不過亦有網民擔憂Lucy過早接觸化學物料。（IG/@lucy.is.good）

為何不建議小朋友染髮？拆解3大危機

針對網民的擔憂，綜合醫學界及皮膚科專家的說法，其實他們一般均不建議16歲以下的兒童及未成年人士進行染髮或漂髮。過早接觸化學染劑，可能會為小朋友帶來以下健康風險：

1. 極易引發頭皮敏感及發炎

兒童的頭皮及角質層比成年人更嬌嫩脆弱，對外來物質的防禦力較弱。染髮劑中常見的化學成分（如對苯二胺 PPD、過氧化氫及阿摩尼亞等）均具刺激性。若直接接觸兒童的頭皮，化學物質的吸收率會比成人高，容易引發接觸性皮膚炎，導致頭皮紅腫、刺痛、發癢，嚴重者更會起水泡甚至潰爛。

2. 刺鼻氣味影響呼吸道

漂髮及染髮過程中會揮發出強烈的化學氣味（如氨水）。小朋友的呼吸道相對敏感，長時間（如數小時）處於充滿化學氣味的環境中，或會刺激呼吸道，引發咳嗽、流眼水，長期吸入亦有機會影響呼吸道健康。

3. 嚴重破壞脆弱髮質

兒童的毛囊尚在發育階段，髮絲較為細軟脆弱。漂染需要強行打開毛鱗片褪去色素，這對小朋友的頭髮會造成不可逆轉的破壞，導致頭髮變得乾枯、分叉、容易斷裂，受損後的修復難度亦比成年人高。

如小朋友在長假期貪靚想轉換造型，家長或可參考網民的建議，使用專為兒童設計、安全性較高的暫時性顏色髮泥或一次性染髮噴霧。這些產品只會停留在頭髮表面，清洗容易之餘，亦能避免化學物質滲入頭皮。