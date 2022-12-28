4歲李元元Lucy生倒甲 腳趾紅腫、甲肉相連 4個方法改善嵌甲症狀

撰文：糰子
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李璨琛和太太梁志瑩（Sophia）的4歲多女兒李元元Lucy一直深受網民關注，Lucy媽媽經常在社交平台分享Lucy的生活大小事。近日，Lucy媽媽在Instagram分享了女兒生倒甲的情況，由相片可見，Lucy的腳趾脫皮和紅腫，最後要找師傅幫忙修甲。網民留言原來小朋友倒甲情況很常見，也有方法可以避免倒甲。內文附有4個方法改善嵌甲症狀，以及讓指甲回復健康的建議。

Lucy媽媽上星期一（19日）分享了Lucy生倒甲的慘況。貼文寫上「星期一送隻天殘腳俾大家」，配上一張Lucy腳趾公脫皮、紅腫的照片，並附上hashtag「四歲幾人仔生倒甲，要去搵上海師傅修甲，甲肉已經黐埋咗一齊，老母唔在場，老豆話當時修甲情況好惡劣下，眼淚鼻涕飛晒出嚟。」

網民見到紛紛留言「傷在Lu身，痛在我哋心」、「小朋友好容易咁樣」、「希望Lucy快啲好返」，也有網民以自身經歷提醒「腳甲不要剪得太入」、「剪腳甲只能打橫剪不能剪彎角」。希望Lucy早日康復，不用再受倒甲折磨！

（圖片來源：IG @lucy.is.good ）

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4方法改善嵌甲症狀👇👇👇

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