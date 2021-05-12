李元元Lucy貪玩將鬼口水黐落頭髮嚇呆　媽媽花15分鐘成功清洗

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-05-12 18:13

李璨琛囡囡李元元一向非常搞怪，是很受歡迎的星二代之一。早前李元元媽媽貼出幾張照片，只見元元滿頭「鬼口水」，結果遭到媽媽恥笑，並嚇元元：「冇㗎喇～你呢一世個頭都係咁㗎喇」。

李璨琛太太今日（12日)在ig貼出囡囡李元元（Lucy）貪玩將鬼口水黐落頭髮的照片，表示：「冇～好小事啫～～～有人手多多懶得意將pat slime放落個頭度之後發覺瀨嘢，李老母當然唔放過呢個黃金機會(yeah✌🏼😆)係咁同佢講：冇㗎喇～你呢一世個頭都係咁㗎喇(幾咁惡毒😂)，你睇吓佢個樣，既擔心，又無奈😛」，最後亦補充不用剪去頭髮，用料15分鐘成功清洗。「 #冇好小事啫係咁咦洗咗15分鐘咋嘛」

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不少網民紛紛表示「好彩唔洗剃頭咋」、「有陣時，係要㬨下，先至唔會樂極忘形」、「好彩唔駛剪晒d 頭髮」、「Sorry LuLu 見到你咁樣好難唔笑😂😂😂」。

元元搞鬼性格向來吸引非常多粉絲關注，早前更沉迷在blackpink的音樂，媽媽經常分享Lucy又唱又跳的影片。早前媽媽貼出Lucy跳blackpink BOOMBAYAH舞的短片只見Lucy非常認真地跳舞，結果片段吸引韓國女團blackpink經理人分享，不少網民大呼：今舖真係直接韓國出道了！

韓國女團blackpink經理人分享了Lucy的條目片段。（ig：soonhoc）

不少網民紛紛表示「都話Lucy有機會成為YG最細嘅練習生啦🤣#泰國有Lisa #香港有Lucy 」、「今舖真係直接韓國出道了」、「揚威海外！李老母，最佳經埋人獎妳實至名歸呀！多謝妳三年前生咗 Lucy，帶到好多歡樂比我哋！」。

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