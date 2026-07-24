協恩中學｜佘詩曼穿校服重返母校　與同學老師敘舊：感覺奇妙！

近日視后佘詩曼（阿佘）在社交平台分享一系列回到母校協恩中學的照片。為慶祝母校90周年校慶，阿佘不僅親自回校接受專訪，更相約了一班舊同學與老師敘舊，場面溫馨感人。協恩中學作為九龍區的傳統女名校，盛產不少政商界及演藝界名人，每年均吸引大批家長為女兒爭相報讀。



幼稚園識到依家 感嘆學校是「實習場」

阿佘在帖文中表示，這次是因為母校90周年而回去做專訪，順便約了一班舊同學和老師聚會。回到以前每天早會的禮堂做訪問，令她感覺非常奇妙，「當年個校服妹點會諗到三十幾年後有今日？」。

她透露，這班好姊妹從幼稚園已經認識，小學一年級開始同站坐校車，中學更是年年坐在附近，由好朋友變成如今的知己。最令她驕傲的是，其中一位師妹現在更成為了學校的副校長。眾人走遍小賣部、操場、泳池和課室，阿佘腦海中浮現出許多美好又搞笑的畫面。

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對於校園生活，她表示，「成日話學校係小社會，其實係實習場——錯咗有得改，輸咗下年嚟過。學校俾嘅唔係分數，而係一個慢慢成長嘅空間」。 阿佘亦感恩能遇到好學校和好老師，並高呼「I'm so glad that I'm a Heep Yunn girl. Heep Heep Hooray!」。她又提到，其中一張眾人穿著藍色長衫校服的合照，其實是同學用AI幫忙「神還原」的傑作。

（IG@charmaine_sheh）

傳統直資女校名人輩出

佘詩曼的母校協恩中學（Heep Yunn School）創立於1936年，是九龍城區歷史悠久的女子直資名校。學校致力培育全能學生，在學術、體育、音樂及辯論等課外活動方面均有卓越成就，尤其在學界籃球賽事中屢創佳績，人才輩出。

教學方針方面，協恩中學以英語為主要教學語言，重視兩文三語的發展，並推行6年啟導式生命輔導計劃（師友計劃），每位中一生都會獲安排一名導師從旁輔導至畢業。

中學文憑試DSE上星期放榜，協恩中學今年亦誕生一名超級女狀元。女狀元劉彥彤（Emily)除中、英、數，所選修的物理、化學、生物及M2（數學延伸部分單元二：代數與微積分）均取得5**成績。

2026年中學文憑試DSE，協恩中學超級女狀元劉彥彤。（彭彥怡攝）

協恩中學多年來亦孕育出不少社會各界及演藝界名人，除佘詩曼外，演藝界舊生還包括鄧萃雯、鄭融、陳淑蘭、樂易玲以及前港姐鄧卓殷等。而在體育界，於2021年東奧勇奪乒乓球女子團體項目銅牌的杜凱琹，亦曾就讀該校。

最新學費及入學資訊

協恩中學入學競爭一向激烈，參考校方2026-2027學年公佈的資料，該年中一學額共有180個。學費為每年港幣$43,748。雖然每年的確切日子或有微調，但家長可以參考以下的面試日程與評分準則，提早為女兒作好準備。

報名及第一輪面試

網上報名日期：參考時段約為每年10月中旬（如2025年為10月11日至10月23日）

首輪面試日期：參考時段約為每年11月中旬（如2025年為11月15日）

面試形式：個人面試，建議穿着小學校服

面試語言：英語及中文（粵語）；不諳粵語的學生可選用普通話。

評估範圍：涵蓋表達能力、語文能力、思考能力、運算能力、邏輯思維及創意等

協恩中學。（資料圖片）

第二輪面試（須家長陪同）

面試日期：獲邀學生將於同年12月至翌年3月中旬期間收到電郵通知並進行面試

面試形式：學生必須在父母陪同下，與校長、副校長、助理校長或資深老師進行晤談

收生計分比重及放榜

校方甄選學生並非只看重成績，而是著重全人發展，四大評分準則及比重如下：

面試表現：30%

學業成績：30%

課外活動表現：20%

操行與態度：20%

取錄及候補結果通常會於4月底（約4月28日或之前）公佈，獲取錄者需於翌日到校註冊；不獲取錄的學生亦會收到結果通知書。另外學校亦設有完善的學費減免及生活津貼計劃，支援有經濟需要的家庭。