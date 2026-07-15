DSE放榜2026｜協恩中學超級女狀元盼入中大醫學院做胞姊「學妹」

中學文憑試DSE 2026今日（15日）放榜，協恩中學今年誕生一名超級女狀元。女狀元劉彥彤（Emily)除中、英、數，所選修的物理、化學、生物及M2（數學延伸部分單元二：代數與微積分）均取得5**成績。



2026年中學文憑試DSE，協恩中學超級女狀元劉彥彤。（彭彥怡攝）

自言視讀書為興趣 好奇心成學習動力

在香港土生土長的劉彥彤，沒想過自己會成為狀元，問她可有讀書心得，她自言視讀書為一種興趣，「我對生物這類理科學科，多多少少就有一種天然的興趣。」就是心中那份對科學與醫學的好奇心，形成推動她日復一日的最大動力。

我對生物這類理科學科，多多少少就有一種天然的興趣。 劉彥彤

面對現時林林總總的AI工具，劉彥彤透露，在升上中學的初期，生成式AI還未普及，因此她從小就習慣自行整理溫習筆記，會以「Q & A」形式方便日常乘車或小息時溫習。

一家中大出身 隨姐姐腳步報讀中大醫科

劉彥彤的父母俱中文大學畢業，任職於資訊科技（IT）行業，而比她年長3歲的姐姐，目前正攻讀中大醫學院四年級。「爸爸媽媽從來沒給我壓力，他們希望我可以選擇真正喜歡的學科。」她表示自己目前抱持「開放探索」的心態，對醫學各個範疇都有興趣，希望未來入學後能逐步探索，找到最能發揮自己所長、服務社會的領域。

爸爸媽媽從來沒給我壓力，他們希望我可以選擇真正喜歡的學科。 劉彥彤

一家均出身於中大，故劉彥彤意向升讀中大醫學院，成為胞姊的「學妹」。「自從幼稚園後都沒再跟姐姐同一間學校，現時真的十分期待。」她又指特別喜愛中大的校園環境。

不贊成讀死書 聽跑步、彈琴、閱讀放鬆

在緊張讀書生活的背後，劉彥彤亦非常注重身心平衡。她笑言自己不贊成「死讀書」，備考時會通過聽音樂來舒緩壓力和保持平常心。閒暇時，她亦會落街跑步、彈鋼琴或看書籍放鬆身心。

2026年中學文憑試DSE，協恩中學超級女狀元劉彥彤。（彭彥怡攝）

劉彥彤又勉勵師弟師妹，指DSE文憑試看起來很漫長，但其實很快完結，只要盡力做到最好，不論結果如何，其實都是一個寶貴的成長歷程。