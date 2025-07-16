DSE放榜2025｜協恩狀元何韋瑩冀讀醫　中醫母親不收診金成榜樣

文憑試成績今日出爐，今年有16名考生取得狀元成績，為歷屆最多，其中協恩中學今年誕生一名6科5**狀元。何韋瑩於4科核心科目考獲5**及A，並於生物、物理及化學考獲5**，於數學延伸M2考獲5。對於取得好成績，何韋瑩十分淡定，稱「未有慶祝打算，打算回家睡覺」。



何韋瑩打算入讀香港中文大學醫學院，她表示從事中醫的母親不收患者診金，只收藥費，啟發她未來都想成為如母親一般有醫德的醫生。



協恩中學的何韋瑩考獲6科5**，成為今屆狀元。（陳穎欣攝）

何韋瑩：未有慶祝打算，打算回家睡覺

何韋瑩對成為狀元感到震驚和開心，成績與校內預測成績相若。不過原本有信心的數學延伸M2成績僅得5分，她有些許失望，但不打算上訴覆核。相比之下，父母對何韋瑩考得好成績十分激動，她卻十分淡定，又稱「未有慶祝打算，打算回家睡覺」。

何韋瑩對成為狀元感到震驚和開心，成績與校內預測成績相若。不過原本有信心的數學延伸M2成績僅得5分，她有些許失望，但不打算上訴覆核。（何穎賢攝）

備考期間，何韋瑩說身邊有許多同學支持，老師亦給予許多意見和支援，「DSE期間一直有一群人陪伴我的感覺，減輕了許多壓力」。她認為DSE並非個人戰，找到相同抱負的朋友一起努力便減輕緊張。

冀入讀中大醫科 受中醫母親啟發

她計劃入讀中文大學的醫學院，希望將來成為醫生，「始終我都是香港人，亦受到很多政府福利，想貢獻給本地人」。她選讀醫科除了因為對科學十分感興趣，另一方面亦受母親是中醫啟發。她說母親只收取病患藥費，不收診金，影響到她未來亦想成為如母親一般有醫德的醫生。

何韋瑩對成為狀元感到震驚和開心，成績與校內預測成績相若。不過原本有信心的數學延伸M2成績僅得5分，她有些許失望，但不打算上訴覆核。（何穎賢攝）

何韋瑩對成為狀元感到震驚和開心，成績與校內預測成績相若。不過原本有信心的數學延伸M2成績僅得5分，她有些許失望，但不打算上訴覆核。（何穎賢攝）

對於人工智能發展，何韋瑩認為僅是輔助工具，可以應用於微型手術，但作為設計者的人類參與十分重要。香港正籌備的第3間醫學院，何韋瑩認為可以滿足到更多有意就讀醫科學生的夢想，亦可以緩解醫護人手短缺問題，但擔心名額增加或有損教學質素。