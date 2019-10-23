【幼稚園面試】協恩幼稚園升協小有優勢　校長：應放手讓孩子嘗試

協恩中學附屬幼稚園創校83年，一直是本地大熱幼稚園之一，在參與政府優質幼稚園教育計劃後不用繳交學費，協恩幼稚園是一所女校，全校有6班，K1上下午共兩班、K2只有上午班、K3只有下午班，每班有33人，全校共198人，師生比例為1對11個小朋友，每班有3個老師，兩個中文老師及一名英文老師。每年11月面試，12月公佈成績，1月註冊 。報考人逾2000人，只錄取60人，平均33人爭一個學位，競爭非常激烈。 攝：高仲明

升協小有優勢 雖然協恩有中學及小學，但與幼稚園並不是一條龍，要升上小學也是要通過教育局的自行分配及統一派位，但在叩門時，會否有優勢呢？何校長說：「因為我們的課程與小學很配合，上到小學小朋友很容易適應，小學對我們的課程有認識，對我們的小朋友也有好印象。再加上有很多的家長很喜歡協恩，會搬到這區住，在校網相同的情況下，抽中小學的機會也會大。其實沒有叩門位這件事，但如果學校有空間有位，也會給我們的小朋友去面試。」 考直私小學成績同樣亮麗 何校長在協恩幼稚園任教八年，坦言今年考直資私立的成績是最理想。她說：「因為我唔會有評估知道小朋友去考學校的成績，但知道這一屆的小朋友對外也有競爭力，今年有部份學生上了協小、還有入了瑪利諾修院學校(小學部)，有五名學生考入拔萃女小學，也有考入聖保羅男女中學附小、陳守仁、德望等家長心儀的小學，她們的競爭力也很高。」

著重學生品德教育 協恩幼稚園每年也會安排學生到隔壁的小學與師姐一起上課，體驗當小學生滋味。何校長說：「由於校舍太近，升上小學的畢業生也常常回來探我們的老師，一年班的隔著欄杆打招呼，二年班可以自由出入的就會行入來，我們是開放給她們進來，讓大家的關係維持得更好， 她們懂得感恩與多謝老師的教誨是很好的。」 協恩幼稚園的小朋友每天到達學校會也向老師與校長躹躬並打招呼，十分有禮。「我們很著重品德教育，宣揚基督的愛，很著重小朋友對長輩的禮貌與尊重，亦讓小朋友習慣與別人打招呼，這樣亦都幫助他在考小學時拿取很更好的分數。」 女孩比男孩成熟 何校長笑言女生的確比男生定成熟少少，女校可更集中教導儀態。「男仔的確會較衝動和好動，女校的好處是可以仔細地教導學生處理個人衛生、坐姿、態度等等。」

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收生過程及準則

協恩幼稚園希望小朋友能在一個放鬆的環境中，表現出自己最自然的一面，父母不能陪同入內，以下是面試詳細流程：



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面試前的準備 時下家長都會很緊張小朋友在入學面試的表現，何校長也給家長一些建議，她說：「家長在面試之前，盡量給小朋友多些機會參與，我看到有些小朋友常常也被抱著，他們連行也不願意，說著累，其實家中有沒有提供機會給小朋友嘗試？他們自然會比別人表現差。」 家長放手更重要 她舉例說當小朋友玩玩具時，家長其實可以放手讓孩子玩。「小朋友拿著鑊剷，家長就說要炒炒炒，其實小朋友可以喜歡怎樣玩也可以。我們很少說小朋友錯，當你糾正小朋友玩玩具應該如你所說這樣玩那樣玩時，其實就是阻礙了小朋友本身的探索，家長可以引導她們，可以提醒她們，但就不要把答案告訴她們。 」何校長認為家長常常不放心，當小朋友習慣有答案、有安排之後，小朋友一錯就會向家長要答案，不願意再去嘗試。「其實在生活中，家長可以多些鼓勵或讚賞小朋友，提升小朋友的信心，讓他願意繼續參與，願意表達自己。這個年代的小朋友是很優秀，但家長是否有給予機會小朋友發揮出來，所以家長應該要放手，不要怕他們跌，在安全的地方給他做，從經驗中學習。」