皇家美素力1號疑鉛超標回收　港媽憂心求轉會　附查批次教學

近日有嬰兒配方奶粉爆出食安疑雲，澳門藥物監督管理局及市政署通報，一批次「皇家美素力1號嬰兒配方奶粉」被驗出鉛含量可能超出當地標準，大幅超標達9倍。事件引起本港家長高度關注，雖然代理商經第三方檢測後指涉事批次合乎標準，但仍有不少新手爸媽擔心BB健康，在網上群組熱議是否需要轉奶粉。



香港食物安全中心指示下架回收

根據澳門當局通報，涉事的產品為「皇家美素力1號嬰兒配方奶粉」（淨含量800克），涉事批號為 1W07KPJ，有效日期為 30/09/2027。當局檢測發現，該樣本的鉛含量達每公斤0.2毫克，超出當地標準（每公斤0.02毫克）。

香港食物安全中心亦已跟進事件，證實受影響批次曾分銷到本港。為審慎起見，進口商菲仕蘭（香港）已將涉事產品停售、下架並展開回收。食安中心呼籲市民停止讓嬰幼兒食用該批次奶粉，若嬰兒食用後出現不適應盡快求醫。

食安中心亦強調，由2023年至今年6月在市面抽檢逾2000個嬰幼兒奶粉樣本，並無鉛超標個案。

至於皇家菲仕蘭方面則發表聲明回應，指已為該批次進行額外第三方品質檢測，結果顯示鉛含量符合港澳標準。公司亦已聯絡分銷商及零售商安排換貨及退款。

一批次「皇家美素力1號嬰兒配方奶粉」被驗出鉛含量可能超出當地標準。（荷蘭美素佳兒網站圖片）

新手父母如何查看涉事奶粉批次？

對於新手父母來說，或者未必懂得如何核對奶粉批次。各位家長在檢查家中奶粉時，可仔細留意包裝上印有的產品資訊，以核對是否屬於今次的受影響批次。

產品名稱： 皇家美素力1號嬰兒配方奶粉（淨含量：800克）

涉事批號（Batch No.）： 1W07KPJ

有效日期（Expiry Date）： 30/09/2027（可查看罐底或罐身背面）



如消費者發現已購買該批次產品，食安中心呼籲公眾不要食用。品牌方表示，已聯絡分銷商及零售商安排換貨，家長可致電查詢熱線 2280 4731 了解換貨及退款安排。

網上家長群組熱議 擔憂同廠受牽連急尋「轉會」

事件發生後，各大社交平台如 Threads 及媽媽群組議論紛紛。有不少身為「Frisolac Signature」或同品牌其他系列的用家表示憂慮，擔心同一生產線會受影響。

準媽媽臨盆在即 急求轉奶粉推介

有預產期在下星期的準媽媽大感徬徨，在網上貼出仁安醫院提供的初生嬰兒奶粉名單，向其他網民「跪求」揀選哪一款奶粉較好。留言區有不少熱心家長分享心得，當中 HiPP（喜寶）、Aptamil（白金版水奶）、Illuma 及 Enfamil（藍臻）均有不少媽媽推薦。有家長分享經驗，指飲用藍臻後BB的「便便較靚」。

同廠其他系列用家：考慮安全起見先轉會

除受影響的「皇家1號」用家外，飲用同一品牌旗下「Signature」系列的家長亦感到擔憂。有網民指，雖然自己飲用的型號不在回收名單，但擔心同一條生產線會受影響。有家長直言「BB健康真係唔值得冒險」，為安全起見已暫時轉買藍臻給小朋友食用；亦有家長態度堅決，表示「鉛太嚴重」，不會再試同品牌的奶粉。

部分家長抱觀望態度

不過，亦有家長相對冷靜，指出品牌官網及新聞已澄清第三方報告的數字符合標準，認為可以「觀察多幾日先決定都唔遲」。有飲用該品牌3號奶粉的家長指，由於BB已飲慣，暫時會先飲用家中存貨再作打算。