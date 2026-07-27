想孩子愛上學？專家分享3大育兒心得 5年級前儲足親子存款！

育兒｜踏入新學年，不少家長都會出席學校的家長日了解子女在校情況。台灣諮商心理師阮淩（棠爸）早前參加了兒子三年級的第一次家長日，分享老師提醒的3件重要事情，並指出欣賞和耐心觀察孩子，比起一昧禁止更為重要。

本文作者：諮商心理師阮淩（棠爸的育兒隨筆）



九月中的時候去參加了棠升三年級的第一次家長日，我覺得老師提醒了幾件重要的事：

家長日老師3大重要提醒

1. 要幫孩子找到他上學的理由

老師沒有給正確的答案，畢竟如果上學只是為了符合國家的規定與期待，難免會失去意義，陪伴孩子找到自己上學的意義，才能維持孩子學習的動力。

2. 同學間的糾紛一定要盡快請老師處理

沒錯！尤其是上三年級之後，孩子不像是低年級一樣多數時間打打鬧鬧，而是多了許多人際之間的糾葛，除了考驗孩子的社交技巧，老師的及時介入也是很重要的。

3. 注重和孩子親子關係的存款

每天跟孩子說說話，聊聊學校的事，但不要像是「偵訊」，五年級之前的親子關係存款，攸關孩子進入青春期時和父母的關係。

欣賞與耐心觀察 取代一昧禁止

除此之外，我也十分在意大人對孩子行為的態度。我和老師聊起棠用「數學附件」剩下的邊邊角角材料製作的「紙蛇」時，老師說：「我有看到他放在桌上，我覺得滿可愛的，我會觀察紙蛇的家族有沒有增加『太快』，也會提醒孩子上課要收起來」。

欣賞孩子、耐心觀察，而非一昧的禁止。能遇到這樣的老師，只能說哥你真的上輩子有燒好香呀！

有時候在家長諮詢時，會有家長感嘆「願意理解孩子的老師太少」，也許我們時常得知的消息都是負面的居多，但我仍相信無論是何種體制的學校，都有越來越多的老師願意停下來好好地傾聽與理解孩子。

《本文資料獲棠爸的育兒隨筆轉載，原文為「關於家長日」》