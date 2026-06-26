【鄧明儀:幸福育兒】保護學生很重要　保護老師也同樣重要

【鐵拳教育】

「如果醫生怕病人，病人就無法好好治癒；

如果律師怕委託人，就無法好好辯護；

如果老師怕學生的話，那還有誰來好好教育他們？

如果大人害怕小孩，這個國家就完了！」

《鐵拳教育》甫上線便在全球27個國家的排行榜名列榜首，全劇改編自韓國真人真事，除了描寫「校園暴力」，還見骨見肉見血地道出「教師權威」的崩塌，引起無數教育工作者的共鳴，因為，終於有人替老師出頭！

本文作者：資深傳媒及親子教育工作者 鄧明儀



當老師也成為被霸凌的對象時，

當極惡的恐龍家長過度干預時，

當家長把所有責任推給學校時，

當教育制度讓教師少做少錯時，

當老師怕學生怕得不進課室時，

當老師把教育的熱情燃燒完時，

當老師們心死離開教育現場時⋯⋯

「家長的投訴，正在重複、持續、惡意地壓迫無辜的老師，甚至剝奪他們成為好老師的機會。」據說過去五年，韓國至少有100名教師輕生，超過一半是小學老師，台灣情況也非常嚴重，香港老師的精神壓力指數更創新高。

「對付瘋子，就要用瘋子的方法。」《鐵拳教育》教權局以其人之道還治其人之身，雖然讓觀眾看得爽，但作為教育工作者的我卻是五味雜陳，尤其看罷第五集講述幼稚園老師被家長騷擾致面癱甚至企圖輕生的一集最讓我心痛！

恐龍家長智英：「我只在乎我的孩子，世上所有父母都是這樣。」

玄中小學校長：「但老師也有父母，他們也是別人的寶貝孩子。」

教權局羅華振：「你只為了自己的利益，就去踐踏別人的大人。」

每集一故事的《鐵拳教育》，由校園霸凌失控引發教師受害、幫派文化滲透校園、女高中生網紅誣告老師致死、少年法保護下的未成年犯罪……尤其已第五集國小教師被家長騷擾至輕生危機引起教育界最大的共鳴！

劇中的國小老師最後被救回一命、「前輩」校長及「霸凌」家長被教權局主角一言驚醒，結局皆大歡喜。

可惜現實中的女老師卻沒有那麼幸運，23歲便香消玉殞，早前台灣亦多位老師因被欺凌而自殺，今日上海又發生30歲男老師因受不住家長施壓而自殺的新聞⋯⋯作為父母的我們，不難想像把孩子養育成人，然後白頭人送黑頭人的痛心！

香港現實情況則是：「我哋正係面對緊咁嘅嘢，家長為咗仔女就可以無底線踐踏，老師只可以食死貓，無得投訴家長，有邊個可以黎保護老師？」某小學老師好友說。

任職中學老師20多年的好友亦坦言：「學校而家最擔心嘅唔係學生，校長同老師最擔心係有冇家長投訴，做什麼事只為了不被投訴。老師每天都背着最後一根稻草重的壓力上班，所有教育熱誠都早已被壓碎了！」

正如劇中所講，如果所有老師都被迫死或不敢當老師時，那還有誰來教育我們的孩子？但願，但願《鐵拳教育》能夠給每一個正在養孩子的大人當頭棒喝，也向每位仍默默地守住善良的老師們致敬。

資深傳媒及親子教育工作者

作者簡介

【幸福育兒：鄧明儀】資深傳媒及親子教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外，曾採訪了數以千計名人，並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域，她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師，並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作，認為每個孩子都值得快樂成長，相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」。