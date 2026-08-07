家居防蟲｜飛蟻脫翼變白蟻或咬爛傢俬　專家教實用滅蟲絕招

近日連場大雨，每逢黃昏或晚上，家中總有機會出現飛蟻大軍的蹤影，令不少家長相當頭痛。如果飛蟻入屋後脫下翅膀變成白蟻，隨時會在暗處築巢，咬爛家中的木製傢俬。香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源為大家拆解飛蟻習性，並教路多招實用的對付方法，助各位爸媽守護家居。



4至7月為繁殖高峰期 高低層皆遭殃

香港常見的飛蟻大多為「台灣乳白蟻」，每年4至7月正值牠們的繁殖期。每當天氣悶熱、氣壓較低時，這批有翼的繁殖蟻大約會在晚上7時多大量出沒。牠們會離開一般有8年巢齡的母巢，飛到外面尋找適合的新環境交配繁殖。由於飛蟻具有「趨光性」，因此極易被住宅的燈光吸引入屋。

值得注意的是，如家中發現飛蟻，往往代表住所方圓一公里、甚至更近的範圍內已經有白蟻巢。因此，無論是居住在村屋、低層還是高層大廈的家庭，都有機會受到飛蟻侵襲，家長們絕不能掉以輕心。

飛蟻脫翼變白蟻 暗中破壞木傢俬

飛蟻最可怕之處，在於入屋後一旦脫下翅膀並尋找到同類交配，便會轉移到陰暗潮濕的環境築巢。牠們會隱藏在木製傢俬或物品的內部進行啃食破壞，初期極難察覺，到家長發現時往往已造成嚴重損害。不過，發現飛蟻亦無需過度驚慌，只要掌握應對方法，對付牠們其實並不困難。

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專家教路實用趕蟲絕招

針對飛蟻的習性，可採用以下幾招應對：

1. 緊閉門窗及關掉光源

在飛蟻出沒的高峰時段，應盡量關好門窗並拉上窗簾，同時關掉家中非必要的燈光，減低光源外洩，從源頭阻止飛蟻入屋。

2. 自製「水盤加燈」陷阱

這是對付飛蟻最有效的傳統智慧。只要在裝滿水的水盤上方設置光源，便能利用飛蟻趨光的特性，將牠們引落水中。坊間常爭論白燈還是黃燈較有效，但是真正吸引飛蟻的是「紫外線」，所以使用滅蠅燈的UV燈光效果會最為顯著。配合上述的關燈及拉窗簾動作，能令入屋的飛蟻更集中飛向水盤。

3. 針對性使用「水溶性殺蟲劑」

要預防已脫翼的飛蟻繼續繁殖，家長可於家中「陰暗潮濕」的隱蔽角落噴灑水溶性殺蟲劑。一來水溶性殺蟲劑具有「滯留」作用，藥效能持續一段時間；二來它不會在空氣中四處散播，對有嬰幼兒或寵物的家庭而言較為安全。不過家長需留意，這類產品的主要成分多為由花朵提煉的「除蟲菊酯」，如家中有長者或容易敏感的人士，使用時仍需特別小心。