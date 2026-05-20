飛蟻入屋好崩潰？內行人教「水盆滅蟻法」　免用殺蟲劑消滅大水蟻

進入梅雨季後，午後經常會下此大雨，天氣狀況相當不穩定。而下大雨後，最惱人的就是家中出現大量飛蟻，讓許多網民在社群媒體上求救，到底預防飛蟻入侵家裏呢？對此，專家指出，可以使用黃色光源、硬質木材家具或木材經防蟲處理等方法，來防止飛蟻闖入家中。



家中出現很多白蟻怎麼辦？內行人教1招天然滅蟲方法

受到梅雨季鋒面影響，可能在午後會下起大雨甚至下起大雷雨，因此社群上有許多網民發布照片並表示，家中在雨後出現大量的飛蟻，相當困擾，網民指出當時在整理貨物時，發現有一群飛蟻聚集在鐵皮屋頂上的燈，讓他崩潰的表示「這麼多水蟻怎麼工作啦」！

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針對飛蟻聚集的現象，某昆蟲同好會曾於Facebook發文指出，飛蟻就是所謂的白蟻，也可稱為大水蟻、大水螞蟻，飛蟻經常在每年的4月到6月，也就是梅雨季時會成群「分飛」，而分飛則是有翅型生殖蟻找配偶、自立門戶的行為。

台灣昆蟲同好會的文中指出，若在路邊看見飛蟻分飛，即代表方圓100公尺以內有5年以上的蟻巢，而飛蟻則經常聚集在燈光底下。此外，飛蟻通常會透過紗窗、門縫或沿著建築物管線、縫隙修築蟻道，因此，若民眾想預防飛蟻入侵住所，可在家中使使用黃色光源、或使用硬質木材家具、木材經防蟲處理等方式處理。

另外，另有網民分享，若飛蟻已經闖入家中，可以利用一個臉盆裝水，並在盆子上打一盞燈，再把其他燈光關掉後，飛蟻就會自己掉進水裏。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：家中出現很多白蟻怎麼辦？內行人教1招天然滅蟲方法，免用殺蟲劑一網打盡惱人飛蟻】