梁詠琪11歲女擁完美比例長腿　盡得優良基因　附兒童增高3大秘訣

兒童身高｜50歲的梁詠琪（Gigi）與西班牙籍老公Sergio結婚多年，育有一女祈淑菲（Sofia），不經不覺已經11歲。近日有網民在商場野生捕獲Sergio兩父女，相中可見祈淑菲身高已到達爸爸耳朵位置，擁有一雙完美比例的長腿。除先天遺傳外，家長想小朋友如星二代般快高長大，不妨參考以下專家的三大後天增高貼士！



盡得優良基因 精通四語兼愛唱歌跳舞

祈淑菲不僅外形出眾，在學識上亦得到父母悉心栽培。她現時接受三文四語教育，能流利切換粵語、普通話、英語及西班牙語。

除了長腿，祈淑菲亦遺傳媽媽的演藝細胞，熱愛唱歌跳舞。梁詠琪曾透露，女兒是韓國女團的忠實粉絲，會認真在記事簿抄下女團和成員名字。作為演藝圈前輩，梁詠琪對女兒的興趣抱持開放態度，認為入行講求緣分和時代，從不強求，最重要是讓女兒享受童年，未來路向由她自己決定。

「九頭身」完美比例。（小紅書圖片）

滿滿星味。（小紅書圖片）

幸福的一家三口。（IG@gigileungwingkei）

兒童增高秘訣1：把握睡眠限量窗口

看見別人的孩子快高長大，不少家長都十分關心子女的發育情況。其實人體的生長激素並非全天候均勻分泌，而是存在限量窗口。深夜11時至凌晨2時（部分研究指出為晚上10時至凌晨2時）正是生長激素分泌的最高峰期。

當孩子處於規律的「深睡眠」狀態時，生長激素才會大量分泌。由於兒童一般需要20至30分鐘入睡，並需時1至1.5小時才進入熟睡狀態，建議家長提早安排孩子入睡。發育期兒童每天應保持至少8小時的充足睡眠，切忌熬夜或睡前玩手機。

兒童增高秘訣2：蛋白質比補鈣更重要

許多家長誤以為想小朋友長高只需盲目補鈣，但專家提醒，蛋白質才是骨骼生長的基礎原料；而微量元素「鋅」亦能促進生長激素及骨骼成長，家長可從紅肉、魚類、穀類及堅果中補充。

註冊運動營養學家亦提醒，家長應提防以下4類「增高陷阱」食物：

- 高鹽高鈉食物：香腸、火腿、薯片，過量鈉質會導致鈣質隨尿液流失。

- 含咖啡因飲品：可樂、能量飲品，會直接妨礙鈣質吸收

- 含草酸食物：朱古力、濃茶，草酸會與鈣質結合，阻礙吸收。

- 過量鈣補充劑：盲目過量補鈣可能引致腎結石，並影響鐵和鋅的吸收。

兒童增高秘訣3：多做跳躍及帶氧運動

適量的帶氧運動對增高有直接幫助，能刺激腦下垂體分泌生長激素。家長可鼓勵孩子多做跳繩、打籃球等跳躍動作，有效刺激骨骼的生長板發育。此外，配合戶外曬太陽能促使身體合成維他命D，從而幫助鈣質吸收，讓孩子長得更高更壯。