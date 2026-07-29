兒童身高｜1條公式推算子女未來身高　把握2大長高關鍵

看着同齡小朋友紛紛長高，不少家長都會為子女的身高感到焦慮。坊間常說「身高8成靠遺傳」，但其實剩下的2成後天環境因素，正是決定孩子能否達到「基因天花板」的關鍵。只要把握發育黃金期，從各個方面著手，孩子自然能順利長高。



1條公式推算子女未來身高

小朋友是否長得過矮其實「有數得計」。家長可使用以下一套由專家公開的「未來身高預測公式」進行推算：

男孩子：（爸爸身高 + 媽媽身高 + 13厘米）÷ 2

女孩子：（爸爸身高 + 媽媽身高 - 13厘米）÷ 2



計算出來的數值代表基因目標的中位數。由於後天發育受多種因素影響，最終身高一般會有上下6厘米的落差範圍。醫學界傳統上認為，如小朋友的身高低於生長圖表的第3個百分位（或最新標準的第2個百分位線以下），在醫學界即界定為發育過矮，家長宜多加留意。

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把握限量窗口規律深睡

人體的生長激素並非均勻分泌，而是存在「限量窗口」。深夜11時至凌晨2時（部分研究指出為晚上10時至凌晨2時）是生長激素分泌的最高峰期。

當孩子處於規律的「深睡眠」（慢波睡眠）狀態時，生長激素才會大量分泌。相反，如果孩子習慣熬夜或睡前玩手機，深睡的大門便無法完全開啟，導致生長激素分泌大幅減少。由於兒童一般需要20至30分鐘入睡，並需時1至1.5小時才進入熟睡狀態，因此建議提早安排孩子入睡。處於發育期的兒童，每天應保持至少8小時的充足睡眠。

攝取蛋白質比補鈣更重要

很多家長誤以為想小朋友長高，只要盲目補鈣就足夠，但專家提醒，蛋白質才是骨骼生長的基礎原料。此外，微量元素「鋅」亦扮演重要角色，能促進生長激素分泌及軟骨、硬骨的成長。家長可從紅肉、魚類、穀類及堅果等日常食物中補足鋅與蛋白質。

有註冊運動營養學家提醒，家長應提防4類「增高陷阱」食物：

1. 高鹽高鈉食物︰

香腸、火腿、薯片等，過量鈉質會導致鈣質隨尿液流失

2. 含咖啡因飲品︰

可樂、能量飲品及咖啡，會直接妨礙鈣質吸收

3. 含草酸食物︰

朱古力、濃茶，草酸會與鈣質結合，阻礙吸收

4. 過量鈣質補充劑︰

盲目過量補鈣可能引致腎結石，更會影響鐵質和鋅質的吸收

除睡眠與飲食外，適量運動對增高亦有直接的正面作用。多做跳躍動作如跳繩、打籃球等，能有效刺激骨骼的生長板發育。配合戶外曬太陽，能促使身體合成維他命D，從而幫助鈣質吸收；而各種帶氧運動也可刺激腦下垂體分泌生長激素，強化體質。

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何時需要求醫？拆解增高針與手術迷思

如果孩子長期追不上生長曲線，或是幾歲後生長速度突然減慢，可能與慢性發炎、內分泌失調（如缺乏生長激素或甲狀腺素），或基因變異等病理性原因有關，應及早求醫檢查。

若果小朋友長期追不上正常的兒童生長線，或許與以下的原因有關：

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對於坊間熱議的「增高針」（生長激素注射），專家強調並非人人適用。如孩子本身生長激素分泌正常，強行注射並不會令骨骼額外增長，而注射期間必須定期找醫生檢測監察血糖及甲狀腺功能。

至於「斷骨增高手術」（肢體延長術），過程極為痛苦且風險極高，可能引致神經血管受損、關節繃緊甚至無法走路，如非必要絕不建議進行。

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