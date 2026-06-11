兒童身高｜飲牛奶會高啲？營養師建議1歲以上每日至少1.5杯

喝牛奶會長不高？完全相反！最近有數據證實，多喝牛奶反而多長3厘米！

本文作者：劉學民營養師（營養師Couple食記）



之前網路上流傳一個迷思：「喝牛奶或睡前喝奶，反而會長不高！」，留言區看到許多爸爸媽媽非常緊張。最近終於有兒科內科醫師出來闢謠，證實資料與謠言是完全相反的。

多喝牛奶 身高才高

以日本舉例，戰後政策將學童喝牛乳頻率改為每天供應後，女童平均身高從125.7厘米提高至140.3厘米；男童則為126.1厘米提高至138.9厘米。

台灣也有資料針對國小四年級學童調查，「牛奶攝取較多」的孩童平均身高比「攝取較少組」整整多出了 3 公分，兩組數值分別為142.4厘米及139.81厘米。

不過，長高可不能只靠牛奶。但至少數據告訴我們：喝牛奶不會阻礙發育，爸媽們可以安心給孩子喝。

兒科專家對身高的建議

整理台灣兒科專家一些建議，想要孩子解鎖最高潛力，除了喝牛奶，同時也要注意這 4 件事：

1. 每日乳品量要夠

1 歲以上建議每天 1.5 - 2 杯（每杯 240毫升），穩定補鈣。

(ps.份量很重要，也不用當水喝，會胖的呢！)

2. 六大類均衡營養

基因是藍圖，營養是磚塊，缺一不可！

3. 關鍵睡眠不熬夜

晚上 22:00 - 02:00 是生長激素分泌高峰，睡飽才會好好長高。

4. 規律運動多曬太陽

跳繩、打球等「負重運動」結合日曬，才能讓鈣質真正吸收進骨骼。

當然還有減少油炸、肥肉、高糖零食、含糖飲料，少接觸環境賀爾蒙避免性早熟也是很重要！

重點小結： 沒有「喝牛奶會長不高」這回事！

想要高人一等，除了穩定的乳品攝取習慣更要靠『全方位健康生活』來佈局！別再被沒根據的說法誤導囉。

獲營養師Couple食記轉載。

《本文資料獲營養師Couple食記轉載，由劉學民營養師撰寫。原文為「喝牛奶會長不高？要確定捏！數據證實：多喝的反而多長 3 公分！」》