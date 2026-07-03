兒童身高｜孩子長不高怎麼判斷？醫：一年長不到4厘米為生長警訊

兒童與青少年生長議題近年持續受到關注。根據美國智庫「世界人口評論（World Population Review）」2026年公布的全球部分國家與地區平均身高資料¹顯示，台灣19歲男性平均身高為173.5公分（厘米）、女性為160.7公分，與部分鄰近國家相比仍有差距，顯示兒少生長發育狀況仍有持續關注與評估的空間。



台灣精準兒童健康協會理事長蘇本華表示，身高可視為整體營養與健康環境的指標之一，若能及早發現生長異常並進一步評估，有助掌握後續處置時機。

相關文章：兒童身高｜只補鈣不足夠！6大營養應充足攝取 3個時段避免吃甜食👇👇👇

+ 23

身高低於第3百分位或一年不到4公分 為生長警訊

蘇本華理事長指出，自孩子6歲起，若發現身高落在同齡第3百分位以下，或一年內長不滿4公分1，可能為生長偏慢的「成長丟三落四」警訊，建議可至小兒遺傳、內分泌或新陳代謝等相關專科進行評估。

此外，生長與骨齡密切相關，台灣台大醫院小兒內分泌科主治醫師童怡靖補充，女生約在骨齡16歲、男生約在骨齡18歲時，生長板逐漸癒合²，之後身高增加的空間將明顯受限，因此定期紀錄與觀察生長曲線，有助及早掌握評估時機。

調查揭家長焦慮與行動落差 生長議題影響自信發展

根據台灣精準兒童健康協會發布全台《6至18歲兒童及青少年生長狀況與自信發展現況調查》³調查，36.6%家長認為孩子身高偏矮，但對於何時應就醫評估仍有認知落差，例如77.8%家長不清楚若身高低於同齡第3百分位或一年長不到約4公分，建議應進一步檢查。

調查亦顯示，約46%家長曾觀察到孩子因身高或外表出現負面情緒，但實際主動帶孩子就醫的比例約為三成，接受進一步治療者更少，顯示家長在焦慮與實際行動之間仍存在落差。蘇本華理事長提醒，若生長曲線與同齡差距逐漸擴大，建議及早尋求專業評估，以免錯過適當的介入時機。

生長治療需長期追蹤 三大挑戰影響治療配合度

童怡靖醫師說明，與生長相關的疾病主要包括性早熟、生長激素缺乏症及部分遺傳疾病，其中生長激素缺乏症在臨床上仍需透過長時間觀察與檢查才能確診。

首先，診斷與治療需持續追蹤，通常需觀察3至6個月的生長狀況，並配合相關檢查後，才能進一步判斷是否需要治療。

其次，過往部分治療在長期使用下，可能出現影響治療反應的情形，且不易在早期察覺。第三，傳統每日施打的治療方式，對部分兒童與家庭而言，可能帶來心理壓力與執行困難，進而影響治療配合度，臨床上也觀察到有漏打或不規則施打的情況。



童怡靖醫師指出，治療過程不僅影響生長發展，也可能對親子互動帶來壓力，因此如何提升長期治療的可行性，是目前臨床關注的重點之一。

長效週打治療選項出現 提供不同施打頻率考量

隨著醫療發展，目前已有新一代長效週打生長激素作為治療選項之一，提供與過往每日施打不同的給藥方式。童怡靖醫師表示，此類治療設計的方向之一，在於降低施打頻率，協助部分患者在長期治療中維持較穩定的用藥狀態。

部分臨床研究觀察指出，相較於每日注射，新一代長效週打生長激素在施打感受上疼痛較低³，且尚未觀察到抗體⁴產生的情形，在特定條件下，可能有助於維持藥效穩定並降低漏藥風險。不過實際治療方式，仍須由醫師依個別狀況進行評估與選擇。

建立規律生活與追蹤習慣 掌握成長關鍵期

童怡靖醫師提醒，兒童與青少年生長發育除醫療評估外，仍需建立良好的生活基礎，包括規律且充足的睡眠、均衡飲食與適度運動，並建議家長定期量測與記錄孩子的身高變化。若發現身高落在同齡第3百分位以下，或一年內長高未達約4公分，建議及早就醫評估，與專科醫師討論後續追蹤或治療策略，以掌握成長關鍵期。

相關文章：孩子「細粒」七大警號注意！三招助子女衝破身高上限！👇👇👇

+ 2

資料來源：

1. 台灣精準兒童健康協會《精準成長專區》就診篇

2. Alzyoud, J.A.M.; Rababah, E.; Almuhaisen, M.H.O.; Al-Qtaitat, A.I. Bone Age Determination of Epiphyseal Fusion at Knee Joint and Its Correlation with Chronological Age. Medicina 2024, 60, 779.

3. 台灣精準兒童健康協會《6至18歲兒童及青少年生長狀況與自信發展現況調查》

4. Int J Immunopathol Pharmacol. 2004 Jan-Apr;17(1):33-8.



【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】