奶粉食安風波｜第三方化驗報告合格 附美素佳兒跟進措施

BB奶粉｜美素佳兒7月底曾爆出嬰兒配方奶粉食安問題，澳門當局指皇家美素佳兒一款奶粉「皇家美素力1號嬰兒配方奶粉」被驗出鉛含量超出當地標準，大幅超標達9倍，事件引來港澳高度熱議。事隔半個月，「01親子」就事件向美素佳兒查詢並了解其跟進措施，同時索取了第三方化驗所檢測報告，其結果為合格。



食安新聞引來廣泛迴響，不少家長都擔心小朋友健康及對品牌與澳門當局說法感猶豫。有家長表示正在讓嬰幼兒食用受影響批次，並指初生BB身體脆弱，若然鉛過量隨時會影響腦部與神經系統發育。亦有家長留言話：「已經飲咗半年罐啦，使唔使去醫院驗血？」不過，亦有家長相對冷靜，指出品牌官網及新聞已澄清第三方報告的數據符合標準，認為可以「觀察多幾日先決定都唔遲」，有飲用該品牌3號奶粉的家長指，由於BB已飲慣，暫時會先飲用家中存貨再作打算。

一批次「皇家美素力1號嬰兒配方奶粉」被驗出鉛含量超出澳門當地標準。（荷蘭美素佳兒網站圖片）

回顧嬰兒配方奶粉食安問題懶人包

7月25日：澳門指出批次鉛超標9倍 香港食安中心籲停食

澳門當局通報，抽查皇家美素力1號奶粉樣本，指樣本鉛含量為0.20 mg/kg，對比澳門現行標準上限0.02 mg/kg，指奶粉樣本超標約9倍。涉事批號為1W07KPJ，有效日期為30/09/2027。澳門衛生局亦同步設立兒科急診綠色通道、查詢熱線及特設門診，提供醫學跟進及健康諮詢服務。

香港食安中心表示，受影響批次曾分銷到本港。為審慎起見，呼籲進口商停售、下架並展開回收，而市民不要讓嬰幼兒食用受影響批次產品。

7月29日：香港食安中心抽查逾50個樣本 均未發現鉛超標

香港食安中心抽查逾50個嬰幼兒配方奶粉產品進行鉛含量檢測，其中11個為皇家美素力1號800克裝批次。而報告亦指出，所有受檢樣本均沒有出現鉛含量超出香港法定標準的情況，即每公斤不超出0.01毫克。

食安中心亦強調，由2023年至今年7月在市面抽檢超過2,200個嬰幼兒奶粉樣本，並無鉛超標個案。

7月30日：澳門擴大抽檢至1至4號奶粉 未發現異常

澳門市政署、藥物監督管理局及衛生局亦持續跟進事件，同時抽檢範圍擴大至該品牌1號、2號、3號及4號奶粉共28個樣本，相關檢測結果均未發現異常。澳門衛生局亦表示，期間致電查詢熱線、前往相關兒科急診及特設門診求診的人士中，均沒有發現鉛中毒緊急情況。

品牌回應：品牌於7月28日發布聲明指，已就涉事批次取得由兩間獲ISO 17025認證的獨立第三方化驗所完成的檢測報告，涉及同一批次的3個樣本。

報告顯示，3個粉狀產品樣本的鉛含量結果符合香港及澳門的標準。公司表示會繼續尋求具公信力的機構進行複檢，以回應消費者的疑慮。同期，品牌亦已向澳門相關部門提交有關檢測報告，以進一步釐清事件。

荷蘭皇家菲仕蘭公司聲明

媽媽們自行找第三方化驗所檢查：檢測報告合格

有家長憂心食安中心未就澳門檢驗「出事」批次再作檢測，故自發將該批次「皇家美素力1號（800克）」嬰兒配方奶粉（批號1W07KPJ，有效日期30/09/2027）送往食安中心檢測。

於8月5日，WhatsApp群組「Friso美素佳兒WhatsApp苦主群」有家長指，已獲食安中心致電告知，該批號1W07KPJ送檢奶粉含鉛量沒有超標，亦已於群組內告知其他受影響家長。

《01親子》向美素佳兒索取化驗所報告 奶粉檢測合格

報告顯示，3個粉狀產品樣本的鉛含量結果符合香港及澳門的標準。報告在7月26日提交，而報告於7月27日檢測報名為合格。

品牌跟進事宜：美素佳兒推出「安心報告查閱系統」批次查詢系統

美素佳兒於8月11日推出「安心報告查閱系統」，用家可追溯奶源至荷蘭自家農場的真實環境，瞭解當地實時天氣、空氣質素，以及農場品質資料，包括最近乳牛健康檢測日期、牛奶品質檢測日期及採奶日期等，將產品安全資訊更具透明度。官方網頁： https://www.friso.com.hk/campaign/batch-checking-master

記者就一款批號1W0927Z作試驗，報告的呈現代表產品已通過檢測。網頁簡易且有教學，在空白欄輸入批次便可，即時看到相關生產及最佳食用日期、線上檢測報告及檢測正本，並列明由哪一間化驗所進行檢測。家長可透過這個系統來查看自己家中的美素佳兒奶粉檢測結果。

附不同產品批號位置教學

一般食物或產品，背後都有備註建議的儲存方式，例如儲存於室內陰涼、通風及乾燥的地方，並且絕對不能放進雪櫃。對應香港潮濕熱的天氣，保存情況會否有變？如果儲存不當又會引發甚麼問題？



儲存不當引發三大問題

1. 受潮結塊：如變成硬結塊，即代表奶粉吸濕嚴重且需用力碾碎，就明顯已受微生物污染，切勿餵給BB食用。

2. 營養流失與變質：高溫會破壞奶粉中的維他命等營養成分，當嚴重變質時，奶粉中的脂肪會氧化使其顏色變深，並產生異味或酸敗味。如發現味道或顏色有異，必須立即丟棄。

3. 滋生細菌及昆蟲：高溫潮濕容易成為細菌的溫床，亦較容易吸引小昆蟲爬入。若嬰兒飲用變質奶粉，隨時引發急性腸胃炎、腹痛、腹瀉或嘔吐。

五大正確儲存奶粉方法

1. 避開高溫與濕氣源頭

避開將奶粉放在高溫地區，如廚房（爐具、電飯煲、熱水瓶附近）或水槽邊，減少奶粉接觸熱氣和水汽，降低奶粉變質的機會。

2. 嚴禁放進雪櫃

奶粉放進雪櫃會吸濕，而每次從雪櫃提取時，其溫差也會令罐內壁產生冷凝水，更容易使奶粉受潮、結塊及滋生細菌。

3. 保持工具與雙手絕對乾燥

沖奶前，必須確保雙手完全擦乾，避免令量匙沾上水分，必須要抹乾量匙才放回罐內。

4. 使用後立即蓋上，減少空氣接觸

舀奶粉後，必須立刻將罐蓋蓋緊，避免空氣中的濕氣、灰塵或昆蟲等有機會進入罐內。

5. 開封黃金期只有一個月

奶粉一旦開封後，原本填充的保護氣體（氮氣）會流失，空氣進入時會令營養開始氧化流失，即使還未吃光也應棄掉。

奶粉報告常見問題 FAQ