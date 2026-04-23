嬰兒健康｜BB轉奶粉方法？轉奶粉有咩反應？出現紅疹腫脹要即刻停

BB轉奶粉｜衛生署建議媽媽於寶寶初生的頭6個月以全母乳餵哺，不過有部分媽媽或因某些因素而需以配方奶粉餵哺，寶寶在甚麼時況下需要轉奶粉？轉奶粉又有可能出現甚麼風險？



由於市面上所有嬰兒配方奶的營養成分組合均需符合香港法例規定，因此，即使嬰兒配方產品的品牌方不一，當中的成分均大致相同，成份上可能只會出現微量的調節或差異。一般而言，醫護人員並不鼓勵家長輕易因小問題而轉換奶粉，尤其6個月以下的寶寶年紀尚小，轉奶有機會出現脫水的情況。不過，若寶寶出現以下原因，父母便需要考慮為他們更換奶粉：

轉奶粉兩大原因

1. 成長

初生至6個月的嬰兒所飲用的奶粉主要基礎原料製成的嬰兒配方奶，俗稱「1號奶粉」。隨著寶寶的成長，對於營養的需求亦有所不同。因此父母亦可按照寶寶的年齡，循序漸進地為他們餵哺較大的嬰兒配方奶粉，包括2號、3號及4號奶粉。

2. 健康問題

如果嬰兒在飲用奶粉後出現敏感症狀，包括濕疹、嘔吐、腹瀉、大便帶血、呼吸困難等，家長可以經諮詢醫生後為嬰兒轉奶。

轉奶需循序漸進 預留三至四天觀察期

在為寶寶轉奶的初期，應釆取循序漸進的方法。父母可以宜選擇新奶粉作為寶寶每天的第一餐，餘下全日繼續飲用舊奶粉，之後三至四天都採以上做法。若寶寶沒有出現嘔吐、腹瀉等等的過敏反應，寶寶每日的第二餐都可以開始轉換成新奶粉，同樣三至四天觀察期，直到完成轉奶步驟。

寶寶滿6個月 無需即轉2號奶粉

初生至6個月：

「1號奶粉」主要以牛奶蛋白作為基礎原料製成，若需要在初生至6個月期間轉用其他奶粉，可直接轉用其他同樣以牛奶蛋白製成的品牌嬰兒配方奶。不過需注意由於「較大嬰兒配方」的營養成分組合有別於嬰兒配方，初生至6個月的嬰兒不可食用。

6至12個月：

寶寶在出生後的第一年可繼續飲用營養成分更接近母乳的「1號奶粉」，亦可以選用適合6至12個月的「2號奶粉」。不過，這個轉換無額外的健康益處，並不是必要的。

一歲或以上：

由於一歲的寶寶已經可以將多樣化及均衡的固體食物作為主食，因此孩子可開始飲用全脂牛奶，如冷藏的鮮牛奶或經高温消毒的全脂牛奶（UHT紙包奶）。

奶粉階段