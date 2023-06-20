嬰兒健康｜孩子肚仔脹卜卜？或與哭太多、奶粉成份5大原因有關

明明喝飽了，尿布也換了，寶寶依然躁動不安，原來是肚子鼓鼓的不舒服！寶寶脹氣可說是父母常遇到的育兒困擾，該如何處理？從分辨是否脹氣開始，了解發生原因，再針對不同原因，以不同辦法解決，相信父母不再對寶寶脹氣感到不知所措了。



根據統計，平均每10個寶寶中，就有6個寶寶曾有過脹氣問題。台灣晶英產後護理之家護理督導張家慧指出，「雖然寶寶還不會以言語表達，但要發現和解決其實並不困難，爸媽需要多點耐心，與寶寶培養相處的默契，相信爸媽自身都有能力，了解自身寶寶的身體狀況。」

孩子說不出哪裏不舒服，爸媽可留意他們的肚子是否有感不適：（按圖了解）

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看形狀聽聲音．初步判斷脹氣兩關鍵

想要知道脹氣的成因，爸媽要先了解何謂脹氣？張家慧護理師提到，「寶寶的肚子大，不代表就是脹氣」，只要仔細觀察新生兒，會發覺其實他們的肚子大多都鼓鼓的，想要判斷是否脹氣，可從兩點下手觀察：

1. 看形狀

爸媽可在寶寶喝完奶的兩小時後，觀察寶寶的肚子狀態，如果發現肚子鼓起來時，肋骨下緣變得明顯，且皮膚緊繃呈現光滑面，是脹氣的機率就很高。

2. 聽聲音

觀察完形狀後，爸媽可一手放在肚子上，用另一隻手敲敲看，倘若發出如同氣球般「波、波、波」的聲音，就表示寶寶真的脹氣了。

張家慧護理師建議，平常多透過洗澡時觀察自家孩子的身體狀況，就能在脹氣發生時，明確分辨，並及時緩解寶寶的不舒服。

5個脹氣原因&解決方法

不想讓孩子深受脹氣所苦，爸媽日常要多留意容易造成脹氣的原因，以及解決辦法，張家慧護理師指出常見5個原因：

1. 過度哭鬧

張家慧護理師指出，有些寶寶的氣質容易哭鬧，一旦哭鬧時間太長，情緒過於激動，在哭的過程中不小心吸入過多空氣，太多的空氣跑進肚子裏，容易引起寶寶的不適，而寶寶可能又因為肚子不舒服，哭得太大聲。

解決方法



當寶寶一直哭鬧不已，爸媽可先試着安撫，「有時橫着抱比較難哄，換成直直地抱在胸前，寶寶會覺得比較舒服。」張家慧護理師補充，等到寶寶停止哭鬧，情緒較穩定之後，無論是否為吃飽狀態，爸媽可幫寶寶拍嗝，有助於將肚子多餘的氣體排出。

別讓寶寶為肚子餓而哭泣

別讓寶寶餓着肚子哭很久，才能喝到奶，否則寶寶可能因急促喝奶而吸進不少空氣。寶寶若不到該喝奶的時間就哭的話，建議父母考慮是要幫寶寶增加奶量或縮短餵奶頻率。

掌握寶寶的餵食時間，可避免寶寶餓到哭着要喝奶。由於每個寶寶有自身的喝奶週期，需要父母觀察孩子的需求，然後抓出適合孩子的規律。尊重寶寶的需求，足量餵食最重要，才不會餓了也哭，吃太飽也哭。

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2. 吸奶速度快

若寶寶喝奶喝得太急促，或是餵奶方式不對，都容易讓寶寶吸進太多空氣而導致脹氣。

解決方法



在寶寶喝奶前，爸媽可以先幫寶寶拍嗝，多少排出一些肚子裏的空氣，也能避免喝奶後的溢吐奶。

另外，爸媽容易忽略奶嘴頭的孔洞，孔洞太大造成寶寶喝奶的速度過快，因而吸入過多空氣。爸媽不妨試試更換奶嘴頭的尺寸，觀察狀況是否會好轉。

3. 腸道益生菌不足

張家慧護理師也提到，一個多月大的寶寶，腸胃道機能尚未發育完全，腸道用來分解奶類的消化酶、酵素等分泌尚未足夠，因此如果一下子喝了太多的奶，腸胃道來不及吸收，就會出現不適症狀。

解決方法



寶寶在媽媽肚子裏時，腸道未接觸任何食物，出生後曝露在環境下，抑或是吸吮媽媽的乳頭、奶瓶等，腸道就會開始接觸到許多菌種，在正常的情況下，有些菌種是能與寶寶共存，但有些一旦數量變多，恐會導致寶寶生病，張家慧護理師表示，「可為寶寶補充適量的益生菌，提升腸胃道的好菌，減少腸胃不適。」

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4. 不適應配方奶的牛奶蛋白

配方奶的牛奶蛋白不適應，也是常見的脹氣原因之一，因為奶粉中的蛋白分子過大，導致寶寶的腸胃無法消化，進而造成小肚肚不舒服。張家慧護理師表示，「若媽媽在產後護理之家坐月子，碰到寶寶有這類的情況，多能在此階段被觀察出來。」

解決方法



如何觀察寶寶不適應牛奶蛋白？通常會從進食狀況、活動力、脹氣反應、大小便型態去發覺，這時會建議可換水解蛋白奶粉稍微減緩症狀，嚴重者，可經醫師指示改用嬰兒豆奶或高度水解奶粉。

須注意的是，更換配方奶品牌不會改善症狀，因為所有的配方奶都是牛奶蛋白製成的，因此，在更換奶粉前，還是要諮詢專業人員的意見，才不會因為頻繁更換，反而導致寶寶更不舒服。

5. 母奶媽媽的飲食

除了喝配方奶的寶寶，母乳寶寶也有可能因為「奶」而脹氣，張家慧護理師提到，「媽媽吃了什麼，母乳成分就是吃進去的食物」，如果發現母乳寶寶有脹氣的情況，多數原因來自於媽媽的飲食內容。

解決方法



哺乳的媽媽並沒有太多的食物禁忌，但母奶寶寶脹氣時，有時候做一些飲食上的調整，可以改善寶寶脹氣症狀。

媽媽可以觀察一天中吃進的食物種類，建議以原型食物為主，通常會造成母乳寶寶過敏的食材為帶殼海鮮及乳酪類食物，只要停止食用後，寶寶症狀就會在一週內改善，而非原型食物像飲料、零食、中藥等等的食物成分，也可能含有寶寶過敏的原因，建議食用時應避開餵奶時段。

舒緩脹氣好方法：按摩

如何舒緩寶寶當下脹氣的不舒服？排氣可說是最好的方法，除了透過拍嗝讓氣體從嘴巴排出，按摩可幫助寶寶放屁而有改善效果！張家慧護理師提到，爸媽可幫寶寶進行腹部按摩，在肚子上順時針畫圈，或是雙腳做腳踏車運動，有助於排氣。

另外，張家慧護理師也請爸媽試着用掌心，在寶寶的腰部順時針或逆時針按摩，「由於脊椎兩側是神經反射區，這些反射區剛好對應到臟器，按摩能讓胃部或腸胃道內多餘的氣體排出，寶寶會覺得舒服許多。」

脹氣通常不是單一原因所造成，唯有靠爸媽從日常照護中觀察，同時也提醒，如果脹氣都不是上述原因，要懷疑寶寶是不是生病了，必要時前往醫療院所給專業醫生評斷，確認腸胃道的健康。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：寶寶肚子大＝脹氣？常見5原因＆解決方法】

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