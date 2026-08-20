農曆七月｜鬼門關大開小朋友禁忌 小心街上供品/忌戲水及到墳場?

農曆七月禁忌｜農曆七月，俗稱的「鬼月」。而在2026年8月13日已踏入鬼月，民間傳說此時陰間鬼門大開，孤魂野鬼來到陽間，因此有許多傳統禁忌與祭祀習俗。老一輩經常叮囑別帶小孩出夜街、窗邊別亂掛風鈴或忽直呼姓名等等。到底農曆七月開到甚麼時候？農曆七月有甚麼禁忌？



農曆七月即是公曆幾月？

2026年的農曆7月（俗稱鬼月）就是公曆 8月13日至9月10日 之間，先在8月12日深夜11點（子時）鬼門開，8月26日為盂蘭節（俗稱鬼節），而 9月10日晚上11時正就是鬼門關的日子。

香港各區也有盂蘭勝會，例如搭建神棚、戲棚等，更有進行超度法事、派平安米等傳統習俗。

農曆七月十四鬼節 路邊多燒衣紙拜祭

現時多見路邊有拜祭，燒衣紙等等。這為常見的傳統習俗，燒衣紙、溪錢等為祭拜四方遊魂野鬼。如在街道上遇上拜祭，切忌踐踏燒衣祭品或禍從口出。

13大農曆七月禁忌

1. 出夜街 / 深夜遊蕩

2. 吹口哨

3. 晾衫

4. 拍肩膀及遮額頭：遮擋陽氣

5. 偷吃祭拜食品

6. 戲水：水鬼找替身黑點

7. 靠牆行/到偏僻地方

8. 禍從口出：損害自身福德與氣場

9. 陰暗/潮濕：聚集陰氣

10. 亂放拖鞋

11. 掛燈籠

12. 掛風鈴

13. 搬新屋

按圖即睇6個小朋友注意的盂蘭節禁忌：