農曆七月｜少出夜街、窗別掛風鈴？科學解釋「7大迷信」保護孩子

習俗上鬼月禁忌多，不管用科學角度解讀緣由或是小心免誤觸禁忌，爸媽多了解，更能幫助自己照料好孩子。



與其只在迷信，不如用現代的知識來解釋各種禁忌！（按圖了解）

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2024年鬼月甚麼時候？鬼門開是幾號、幾點？鬼月由來為何？鬼月禁忌又有哪些呢？現代科學如何解讀呢？又該怎麼陪小孩一起度過鬼月呢？

2024鬼月詳細資訊一次看

2024年農曆七月換算成西曆是8月4日～9月2日，但鬼門開真正的日子，應該是8月3日晚上11時，直到9月2日晚上11時鬼門關。鬼月的原來，可以被推測源於台灣或中國東南沿海，當年代由於這些地區早年移民來台者眾多，時常發生械鬥死傷，進而有需多「有應公」、「義民廟」而生，專門祭祀無主孤魂的廟宇。同時清代晚期開始出現普渡受難者的大型祭祀活動，結合中元節，逐漸演變成今日「農曆七月是鬼月」的來由。

守禁忌也要更新現代科學解析，才能更保護孩子

1. 晚上少出門，小心撞到鬼

晚上帶小孩出門，戶外天色通常較黑，過馬路、走路、室外奔跑較不安全，夜晚也容易着涼，尤其突然從炎熱戶外突然走進冷氣房，孩子容易受涼感冒。

2. 不可去危險水域戲晾衫，傳說中「水鬼」會找人當替死鬼

夏日孩子總是喜歡戲水或進行水上活動，自然增加發生意外的比例風險。何況去危險水域戲水，本不應該只限鬼月，任何一個月份都非常不安全！到安全水域有救護人員等地玩水，消暑保平安。

3. 晚上不可吹口哨

這個禁忌有很多說法，其中一說是，日治時代，為了怕人們亂吹口哨不小心擾亂軍情，所以派人散發鬼怪假消息，另外，也有人說，古早夜晚街道都較安靜，怕小孩晚上吹口哨會吵到別人，用此禁忌來嚇阻小孩晚上亂吹口哨。

4. 不可偷吃祭拜的忌品，與鬼爭食，恐遭來厄運

夏季天氣炎熱，拜祖先的祭品在高溫環境下容易腐壞，偷吃祭品也有可能增加拉肚子的風險，故有此一說。

5. 衣服不要在外面晾過夜，小心會有髒東西會附在衣服上

古代沒有脫水機、烘乾機，晾濕衣服的時候農村外面就是田野，容易招惹昆蟲會在上面產卵，小孩穿到有蟲卵的衣服，當然容易身體不適。另外，如衣服沒晾乾有濕氣就收起來穿，也容易招來生病。

6. 床頭不要掛風鈴，好兄弟不請自來

古早，睡覺時若開着電風扇，床頭上的風鈴聲一定會響個不停，連大人都很難睡着了，何況是精力旺盛、不愛睡覺的小孩？所以孩子睡不好，自然就精神差。

7. 吃飯時不可以將筷子插在飯碗之上，其形狀如同香插在香爐上

將筷子插在飯碗上，不僅不美觀，一不小心，還有可能造成安全問題容易受傷，爸媽需要教小孩，該如何好好享用一頓飯，而不是邊吃飯邊玩耍。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：鬼月將來臨！爸媽守禁忌也在現代科學解釋下，學會小心護孩子】