林文龍郭可盈愛女Tania林天若IGCSE放榜！喜獲佳績三人擁吻超溫馨

IGCSE｜藝人郭可盈與林文龍的愛女林天若Tania，於8月24日回校迎接英國國際普通中學教育文憑考試（IGCSE）放榜。打開成績表的一刻，一家三口因迎來好消息而激動慶祝，場面非常溫馨。即回顧Tania就讀名校保良局蔡繼有學校，以及認清IGCSE及IB分別。



Tania榮獲IGCSE佳績 三人擁吻場面溫馨

母親郭可盈在Instagram分享了當天的影片和照片，影片中Tania看到成績後露出不敢相信的表情，興奮得雙手掩着嘴巴，睜大了雙眼。而郭可盈和林文龍得知女兒獲得好成績後，激動地左右親吻愛女的面頰，並向鏡頭豎起大拇指讚好。雖然並未對外公佈成績，但大眾已經估到是相當不錯的成績。

其帖文下亦寫道：「Congratulations Tania！感謝主的帶領和看顧人。作為父母，感受到你的自律努力、全力以赴的過程，而獲得亮麗的成績，真的感到欣慰！現先好好享受這喜悅的時刻，未來繼續加油、繼續進步！Keep it up! Be a great and nice person.」字裡行間滿是對女兒的疼愛與對其自律品格的肯定，非常溫馨，令人羨慕。

(IG＠khy_official）

就讀蔡繼有名校 曾誕多個IB狀元

現年16歲的 Tania 就讀於私立頂尖名校保良局蔡繼有學校。該學校一直採取 12 年一條龍的雙語教學模式，而且摒棄了傳統教科書，鼓勵閱讀，獨創圖書教學成為這間學校的特色。最令人心動的是作為私立國際學校提供優良的教學環境，1-5年級每年學費只是$108,801，而11-12年的學費也只是每年$160,149。這性價比令每年接近數千名家長擠破頭爭奪僅約 170 個小一學額。

在國際考試方面也向來名聲顯赫，單在 2026 年的國際文憑大學預科課程（IBDP）中，該校便誕生了 6 名 IB 滿分狀元。而Tania 自小便是校內的學霸，更曾憑藉傑出的學業表現獲得校內獎學金，如今在 IGCSE 順利取得亮眼成績，可謂實至名歸。

保良局蔡繼有學校照片

IGCSE與IB的分別

英國國際普通中學教育文憑考試（IGCSE）是專為 14 至 16 歲設計的國際初中課程。它採用傳統的學科考試制度，讓學生自由選讀 5 至 10 個科目，完成兩年課程後參加公開試，為日後高中課程打好基礎。而這考試對大眾來說相對陌生，經常與大家熟悉的IB混淆，因此整理了三大IGCSE 與 IB 的核心分別，讓大家更好了解這兩個考試的分別。

1.學制定位

IGCSE是專門為14至16歲打造的初中課程，該成績不能直接申請大學。

而IB是為16-19歲設計的大學預科文憑課程，該成績可以用來申請全球大學。

2.考核方式

IGCSE有明確的考試範圍，並在期末時需要參加公開試決定成績。

IB 在評估上更為多元，除了公開試，學生還需要完成大學論文，同時修讀相關的知識理論和參加社區服務。

3.選科要求

在IGCSE 中，學生可以完全偏向理科或文科，沒有規定，相對自由。

而IB 則強制要求文理兼修，當中必須包括語文、數學、科學及人文學科，要求更高。