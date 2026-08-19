郭富城一家新加坡旅行｜全家福3名女兒超搶鏡 附新加坡親子遊推介

一向是愛妻號兼愛錫女兒的郭富城，近日趁暑假有空檔，帶太太方媛、三個女兒，以及外父外母到新加坡聖淘沙旅行，途中更遇上不少粉絲。許多網民都在社交平台分享偶遇畫面。日前，郭富城亦在社交平台分享全家福，首次讓細女Cheryl正面出鏡，隨即成為網民熱議的焦點。



郭富城陪妻女及岳父母遊新加坡

根據網民分享，郭富城帶同岳父岳母及兩名女兒Chantelle、Charlotte到樂園玩機動遊戲。之後幾日，一家人繼續四處遊玩，有網民分享相片，相片郭富城過窄橋時，一直牽着太太的手，結婚多年依然十分甜蜜！

從郭富城IG發布的旅遊照片可見，他們先後到訪主題樂園、海洋館及野生動物園。旅程期間，郭富城不時抱着細女，又陪女兒排隊玩遊樂設施，主動分擔照顧工作，與岳父岳母相處亦自然融洽。

方媛曬細女Cheryl近照 大眼圓臉甜美似媽媽

方媛亦在小紅書分享多張家庭照片，其中一張相中，郭富城與妻女並排伸出手臂比較膚色，方媛還配上「比一比誰最黑」的文字，氣氛有趣又溫馨。

另外，方媛公開的照片中亦見到細女Cheryl的身影。雖然畫面有點模糊，但仍可看到Cheryl頭上夾着花花髮飾，臉頰肉嘟嘟、眼大大，非常可愛。他們更分享一家五口的合照，三名女兒一同出鏡，五官精緻，模樣精靈可愛，甜美氣質似足媽媽方媛，顏值相當高！

新加坡4大親子旅遊景點

1.萬態野生動物世界

新加坡萬態野生動物世界（Mandai Wildlife Reserve）由五大戶外野生動物園區及度假村組成。雨林探險園結合沉浸式野生動物棲地與多元自然冒險活動，適合小朋友探索，其中包含林間步道、架高步行平台等設施。

「雨林探險園東區」展示多種野生動物，包括侏儒河馬及霍加狓，家長和小朋友可穿梭於精心設計的峽谷地貌之間，與侏儒河馬、東非紫羚、紅河豬、尼羅河羚羊、狐猴，以及蕉鵑和朱鷺等動物接觸。

地點：萬態野生動物世界（萬禮湖路20號）

時間：上午9:00至傍晚6:00（最後入場時間：下午5:00）



2.新加坡海洋生態館

新加坡海洋生態館位於聖淘沙名勝世界，全館擁有多達22個主題展區，包括鯊魚隧道、夢幻水母牆、深海觀景窗、深海沉船與鯨落區等，展示超過10萬隻海洋生物。小朋友更可參與互動體驗，例如與海豚互動、觀看潛水餵食秀、探索館內多種互動遊戲。

地點：新加坡聖淘沙島聖淘沙門道24號

時間：上午10時至晚上8時



3.星耀樟宜樂高®幻彩花展

今年夏季，星耀樟宜與LEGO® 攜手呈獻「Jewel Blooms」繽紛花藝展，以LEGO植物系列為靈感，於星耀樟宜各處綻放盎然生機。小朋友可以在星空花園內探索一系列壯觀的「世界花園」LEGO 樂高模型。

地點：星耀樟宜（森林谷和星空花園）

日期：2026 年5月26日至8月30日

時間：上午10時至晚上9時



4.濱海灣花園：迪士尼奇妙花園

迪士尼奇妙花園重返新加坡濱海灣花園奇幻花園，帶來全新打造的園藝景觀，呈現一眾角色花卉雕塑，包括《反斗奇兵5》以及迪士尼《魔雪奇緣》主題的花卉造景，家長可帶同小朋友一同打卡！

地點：奇幻花園（新加坡濱海灣花園道18號）

日期：2026年6月8日至2027年3月14日

時間：上午10時至晚上9時

